«Окружение Зеленского не менялось». Кирилл Тимошенко — о восстановлении разрушенных РФ городов и сел Украины накануне зимы. Интервью 21 сентября, 09:16 Эксклюзив НВ Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко (Фото:Офис президента Украины)

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уверяет, что окружение главы государства Владимира Зеленского не изменилось, хотя рядом с ним с 24 февраля появилось много военных.

Чем занимаются в ОП, как планируют восстанавливать населенные пункты, разрушенные Россией, и какой план А и Б имеют на зимний период, Тимошенко рассказал в интервью Радио НВ.

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— Мы видим, обнаруживают изменников в силовых структурах. СБУ задержала клерка из Кабмина, 15 лет работавшего на Россию. Вы являетесь человеком из близкого окружения президента Украины. Как оно изменилось после 24 февраля?

— Клерк из Кабмина — точно не из окружения президента Украины. Окружение президента не менялось. Президент как верховный главнокомандующий всегда здесь, в Офисе президента, можно сказать круглосуточно работает над всеми задачами и вызовами, которые есть в стране.

Если вы спрашиваете о [тех, кто] вокруг президента, конечно, [круг людей] немного изменился по сравнению с гражданским временем, потому что на постоянной связи и [на офлайн-встречах] появилось много военных и военного командования. Но все же есть много разных гражданских вопросов, как восстановление нашей страны, так и экономические вопросы, поэтому окружение не менялось. Все работают, как и президент, круглосуточно во благо нашей страны.

— Если говорить о тех разрушениях, которые наносит Россия, ударяя по территории Украины. Конечно, мы сейчас не можем их сосчитать, потому что война продолжается. Каков план украинцев, которые потеряли квартиру или, возможно, выехали из-под оккупации. Понимаем ли мы, где их будут размещать? К сожалению, мы видим много историй, когда возвращаются даже на оккупированные территории в Мариуполь, потому что не находят себе места в свободной Украине.

— Мы считаем все разрушенные объекты инфраструктуры, можно сказать, с первых дней войны. Все территориальные общины вместе с областными военными администрациями при координации Офиса президента ведут учет всех разрушений. У нас есть специальная карта google map, она работает, [на ней] фиксируют все объекты, мы знаем информацию о каждом разрушенном объекте. У нас есть фотоотчеты по этим объектам, квадратура, проценты разрушений и т. д.

Эта информация обновляется каждый день, к сожалению, потому что у нас появляются все новые и новые разрушенные объекты. И именно благодаря этой информации, которую мы уже дальше шерим между министерствами, другими органами власти, мы разработали несколько планов восстановления.

Один план, представленный в Лугано, — это то, как мы видим восстановление и модернизацию нашей страны после окончания войны.

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