Интервью посреди боя. «Украинские казаки никуда не делись» — Егор Соболев с места событий рассказывает об освобождении Ирпеня 31 марта, 22:00 Цей матеріал також доступний українською Егор Соболев на позиции Бетон. Сразу за ней находилось подразделение русской морской пехоты и подразделение монголоидного региона РФ (Фото:предоставлено НВ Егором Соболевым)

Экс-парламентарий и терроборонец Егор Соболев поделился с НВ впечатлениями от боев за Ирпень и его окрестности, в которых он до сих пор участвует.

Егор Соболев стал бойцом 130 батальона территориальной обороны (ТрО) столицы еще летом прошлого года. А с началом войны с РФ вместе с побратимами он оказался на первой линии обороны Киевской области. За это время ему пришлось побывать под интенсивными обстрелами, пережить потери и освобождать от российских захватчиков город Ирпень. Об этом он и рассказал НВ.

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— Вы участвовали в операции по освобождению города Ирпень. Как она происходила и сколько длилась?



— О деталях, пожалуй, лучше спрашивать у командиров и руководителей сектора. Потому что здесь воевали разные подразделения с разными задачами. Наш отряд ТрО отвечал за направление, которое есть на границе с городком Буча. Местным это, очевидно, хорошо понятно по торговому центру Жираф, — точнее по тому, что от него осталось.



— Оккупантов в городе больше нет?



— Насколько мы проинформированы, город под украинским контролем. Более того, я думаю, что в ближайшие часы может быть новость о еще одном украинском замечательном городке, — когда-то замечательном городке.



— Какова была ваша задача в этой операции?



— Дело в том, что мое подразделение ее продолжает выполнять, поэтому нехорошо об этом говорить сейчас с военной точки зрения. Наша задача не останавливается. Могу сказать только, что с первых дней мы были на ближайшей линии к врагу.



— Насколько сложно далась зачистка Ирпеня от оккупантов?



— Это, пожалуй, большая дискуссия, которую общество должно провести после победы: как эффективно использовать подразделения территориальной обороны, какие следует сделать из этих боев выводы. Сейчас я точно могу сказать, что у нас очень стойкое и захватывающее поведение вчерашних консультантов, онкологов, айтишников, водителей, продавцов, менеджеров, которые, попав в ожесточенные боевые действия, под очень интенсивные длительные обстрелы, показывают, что украинские казаки никуда не делись. И я думаю, что страна должна гордиться своими защитниками. В том числе теми, кто в территориальной обороне выдвинулся на передний край и выполняет здесь задачи. Относительно тактических оценок и вызовов, с которыми мы здесь сталкиваемся, думаю, что должен быть большой разговор и анализ уже после победы.



Результаты российских обстрелов Ирпеня / Фото: REUTERS

— Каким вы увидели город? Насколько он разрушен?



— Зависит от конкретных районов. На наших позициях — как в худших фильмах о войне. Вокруг меня — целые кварталы выгоревшие, с разбитыми машинами, сгоревшими и разрушенными взрывами многоквартирными домами, дырявыми крышами, из которых продолжает идти дым. Есть множество снарядов и мин, которые не разорвались. Я, кстати, поэтому прошу никого не думать, что если город под украинским контролем, то сюда можно возвращаться. Здесь еще очень опасно быть. Собственно, недавно у нас были раненные. Поэтому этот город не для гражданских. Большой вопрос, когда здесь люди смогут жить. Многие дома были разрушены в последние дни. И в той части города, где мы, остались в основном домашние животные, которые очень ластятся к солдатам, нуждаются в успокоении и просто человеческом тепле. По возможности мы их кормим. Хотя, им и так есть чем кормиться. Но я не хотел бы подробно об этом говорить.



— Вы вступили в тероборону еще летом прошлого года. Как эта подготовка помогает вам в борьбе?



— Между тренировками, которые мы проходили, и реальными боевыми действиями есть огромная разница. Но я рад, что мы заранее познакомились и самоорганизовались в подразделение. Война проявляет людей преимущественно с очень хорошей точки зрения. Бывает, что мы ссоримся из-за военных вызовов, потерь, других опасностей. Но большинством людей, с которыми я здесь оказался, горжусь. И никогда не забуду, как они себя показали.



— Что самое сложнее вам пришлось пережить за это время?



— Самая большая беда любого пехотного подразделения — постоянные артиллерийские и минометные обстрелы. По общей статистике, больше потерь именно от них. Когда на тебя падают без конца тысяч тонн боеприпасов с утра до ночи, это, пожалуй, и психологически, и физически труднее всего пережить. Но мы видим смысл этого всего, видим, что мы внесли вклад в возвращение куска украинской земли и дальше это делаем. Это очень вдохновляет. Когда особенно тяжело, я думаю о своих детях, своей прекрасной жене и о том, что за их право быть в безопасности на своей земле я здесь стою. Это очень помогает.

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