Другого варианта нет. Яценюк рассказал, как наказать РФ, которая получает триллионы долларов, несмотря на санкции 2 ноября, 12:41 Арсений Яценюк (Фото:Киевский форум безопасности)

Несмотря на санкции, Россия получает от экспорта триллионы долларов — даже больше, чем в прошлом году, заявил премьер-министр Украины в 2014—2016 годах, председатель Киевского форума безопасности Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии КБФ.

Чтобы наказать РФ, подчеркнул он, необходимо усилить санкции и создать отдельный международный суд, чтобы привлечь Москву к ответственности.



Кроме того, по его словам, нужно демилитаризировать Россию:

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«Украина, собственно, начала этот процесс: из-за этой бесчеловечной войны, которую Путин развязал против Украины, Украина при поддержке западных союзников начала процесс демилитаризации России».

«Нужна также деимпериализация России, и Украина тоже начала этот процесс. И население РФ должно решать, готово ли оно бороться за свою свободу. Ведь переписка в Твиттере или пост в Facebook — это недостаточно. Если они хотят, чтобы их страна освободилась от Путина, покажите это», — подчеркнул Яценюк, добавив, что не видит таких ощущений у российского населения.

Для победы в экономической войне требуется консолидированный и всеобъемлющий подход в поддержке Украины, убежден он.

«Начиная с оружия, военной помощи и заканчивая вопросами по электро- и водоснабжению, вопросами экономики и даже продовольствия, логистики и транспортировки. Поэтому для Украины и мира нет другого варианта, кроме как победа. Точка. Другой опции нет», - подчеркнул Яценюк.