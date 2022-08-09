Пророссийским силам уже нет места. Как изменится политический ландшафт после войны — социолог 9 августа, 14:26 Акция с требованием признать Россию спонсором терроризма в Днепре, 7 августа (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью НВ рассказал, об «очень существенных» изменениях политического ландшафта в Украине после войны.

«До 2019 года главная борьба на выборах шла между проевропейскими и пророссийскими политическими силами. В 2019-м впервые главная борьба шла между двумя проевропейскими силами (хотя одна из них представляла другую как скрытую пророссийскую), но пророссийские силы имели значительное влияние. В частности, ОПЗЖ заняла второе место в парламентских выборах», — напомнил Паниотто в интервью НВ.

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Однако сейчас, по мнению гендиректора КМИС, для пророссийских сил в политическом ладшафте больше нет места и все партии будут проевропейскими и патриотическими.

«Возможно, успешнее будут партии военных, волонтеров, например, партия Сергея Притулы, и тех, кто докажет, что сделал наибольший вклад в победу и способен восстановить Украину», — предположил он, добавив, что пока об этом еще рано думать.

Пниотто добавил, что у президента Владимира Зеленского и его партии Слуга народа есть шансы на монобольшинство после войны, но они зависят «от успехов Украины в войне с Россией и от того, когда и как мы победим».

В конце июля нардеп от Евросолидарности Владимир Вятрович предположил в интервью НВ, что пророссийская сила сможет появиться в украинской политике только замаскировавшись, но ее влияние будет значительно меньше, чем у ОПЗЖ до начала войны.

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