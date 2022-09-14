На Банковой написали защиту от РФ. Как глава ОП и экс-генсек НАТО предлагают обеспечить послевоенную безопасность Украины 14 сентября, 20:06 Руководитель Офиса президента Андрей Ермак (слева) жмет руку экс-генсеку НАТО Андерсу Фогу Расмуссену (Фото:Ruslan Kaniuka / NURPHOTO via Reuters)

В Офисе президента презентовали рекомендации по будущим гарантиям безопасности для Украины. Как этот документ оценивают эксперты.

13 сентября в Офисе президента (ОП) с гордостью презентовали Владимиру Зеленскому документ под названием «Киевский договор безопасности» (Kyiv Security Compact). Это — свод рекомендаций по будущим гарантиям безопасности для Украины. Последние, по мнению авторов документа, — а это экспертная группа под руководством главы ОП Андрея Ермака и экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, — должны обезопасить государство, пока оно не вступит в Североатлантический альянс.

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Речь, в частности, идет о том, что Украине необходимы ресурсы на содержание мощной армии, способной противостоять войскам и другим военизированным формированиям РФ. Также нужны «многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, поставки оружия и помощь союзников с разведданными, совместные учения и интенсивные тренировочные миссии под эгидой ЕС и НАТО».



В документе Ермака-Расмуссена, работа над которым шла пару месяцев, указано и то, что гарантии безопасности должны быть конкретными и «перечислять обязательства, которые берут на себя гаранты» на основании двусторонних соглашений.



В основную группу этих самых «гарантов» могут, по мнению авторов, входить США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.



Ермак пояснил, что пакет рекомендаций будет использоваться как основание для дальнейших переговоров с международными партнерами относительно получения Украиной работоспособных и юридически обязательных гарантий безопасности.



О последних на Банковой говорят уже несколько месяцев.



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