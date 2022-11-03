Искусный фитнес. Избранница главы Днепропетровской ОВА получала рекордные госконтракты на ремонт дорог — расследование Схем и УП 3 ноября, 15:57 Сюжет Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко (крайний справа), вероятно, находится в тесных отношениях с Яной Хлантой, фитнес-тренером и совладелицей компании Будинвест Инжиниринг (Фото:Схемы / RFE/RL)

Имя главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко чаще всего появляется в СМИ после очередных российских обстрелов этого региона. Однако несколько новых журналистских расследований выявили признаки вероятной масштабной коррупционной схемы в области — которую было бы трудно реализовать без ведома ее руководства.

С начала 2022 года днепропетровская компания Будинвест Инжиниринг получила 1,5 млрд грн бюджетных средств на содержание дорог в Днепропетровской области — это аномальная сумма по сравнению с другими регионами Украины. По странному стечению обстоятельств, совладелицей компании является 34-летняя фитнес-тренер Яна Хланта, вероятная избранница Валентина Резниченко.

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Два параллельных расследования провели журналисты Схем (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Перший) и Украинской правды.

НВ рассказывает о главных фактах, которые удалось установить журналистам, и о реакции на громкий скандал.

Фитнес-тренер на миллиард: почему вероятная избранница Резниченко привлекла внимание журналистов

В центре скандала оказалась фирма Будинвест Инжиниринг, зарегистрированная в Днепре. Еще летом 2022 года журналист-расследователь издания Наші гроші Юрий Николов, системно исследующий коррупцию при расходовании бюджетных средств, обратил внимание на аномально большие платежи, которые эта фирма получала «на ремонт дорог в Днепропетровской области».

Как выяснила УП, всего с февраля 2022 года, то есть за время полномасштабной агрессии РФ, компания Будинвест Инжиниринг получила около 1,5 млрд грн на дорожно-ремонтные услуги. В основном это был не капитальный ремонт дорог или строительство новых, а эксплуатационное содержание автомобильных дорог. При этом большую часть таких контрактов финансировала Днепропетровская ОВА (а точнее, ее департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства). Выяснить точно, на что пошли средства и какие участки дорог были отремонтированы, невозможно: во время военного положения информация о государственных закупках ограничивается.

Впрочем, Схемы пришли к выводу, что ни одна другая область в Украине во время войны «и близко не заказывала ремонт дорог на подобные суммы». Хотя дорожная инфраструктура Днепропетровской области не пострадала от боевых действий настолько критично, как во многих других регионах Украины.

С марта по конец октября 2022 года Днепропетровская область потратила на ремонт дорог рекордные 2 млрд 314 млн грн. Это больше, чем за все время использовали Киевская, Харьковская, Сумская и Одесская области вместе взятые (включая столицу и областные центры).

Инфографика: Схемы

При этом ключевые субподрядчики, с которыми сотрудничает фирма Будинвест Инжиниринг (ООО БНМ, ООО ДЗМК, ООО Макси-буд плюс) — согласно документам не закупают столько материалов для дорожных работ, сколько они якобы продали Будинвесту. К примеру, БНМ с уставным капиталом в 5 тыс. грн, за весь 2022 год купила у своих контрагентов 1300 тонн песка, щебня и щебнево-песчаной смеси. А продала этих же стройматериалов почти в сто раз больше — более 100 тыс. тонн.

Когда Схемы попытались найти этих сомнительных субподрядчиков Будинвеста, выяснилось, что компании БНМ и Макси-буд Плюс зарегистрированы в Днепре по одному адресу, где также оформлены еще не менее 40 других фирм. «У нас здесь много фирм, которые только снимают кабинеты, платят и раз в год что-то забирают», — добавил один из охранников здания, которого журналисты встретили при входе. Дозвониться обеим компаниям-субподрядчикам журналистам Схем не удалось: номера не обслуживаются.

Еще больше вопросов у журналистов вызвали совладельцы компании Будинвест Инжиниринг.

Ее уставный капитал разделен почти поровну (по 49%) между Яной Хлантой и Павлом Чухно (оба жителя Днепра). Еще 2% принадлежит директору компании Дмитрию Литнаревичу.

Яна Хланта работает тренером в клубе Human в Днепре / Фото: dnepr.sporty.ua

Яна Хланта — 34-летняя профессиональная спортсменка, мастер спорта по пауэрлифтингу. Сейчас она работает тренером в фитнес-клубе Human в центре Днепра (этот факт журналистам Схем подтвердили в клубе, хотя пообщаться с ней корреспондентам ни одного из изданий пока не удалось).

В то же время журналистам удалось установить возможные близкие отношения между Яной Хлантой и главой Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко (официально холост, развелся в 2015 году). О том, что фитнес-тренер является избранницей Резниченко, Схемам рассказали «сразу несколько источников в кругах, приближенных к властям Днепропетровской области». Кроме того, журналисты Схем и УП сообщили еще несколько фактов, свидетельствующих о тесных отношениях Яны Хланты и днепропетровского чиновника:

в последние годы они немало путешествовали за границу вместе ( по данным источников в пограничной службе, только в течение 2020−2021 года они совершили по меньшей мере восемь совместных перелетов, в том числе путешествовали в Ригу, Стамбул, Мюнхен, а также одновременно находились в Праге и Вене; часто путешествия совпадали с праздниками — Рождеством, днем влюбленных, днем рождения самой Яны Хланты);

по данным источников в пограничной службе, только в течение 2020−2021 года они совершили по меньшей мере восемь совместных перелетов, в том числе путешествовали в Ригу, Стамбул, Мюнхен, а также одновременно находились в Праге и Вене; часто путешествия совпадали с праздниками — Рождеством, днем влюбленных, днем рождения самой Яны Хланты); после начала полномасштабного вторжения РФ Яна Хланта четырежды выезжала за пределы Украины на автомобиле Kia Sportage, владельцем которого является компания Севент Консалтинг Групп, которая на 100% принадлежит председателю Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко ( Хланта вызжала на ней сама, без чиновника).

Инфографика: dnepr.sporty.ua

Павел Чухно, владелец остальных 49% уставного капитала компании Будинвест Инжиниринг, также имеет связи, вызывающие немало вопросов. Чухно является вице-президентом днепровского баскетбольного клуба Прометей, а еще, по данным Схем, он менеджер и партнер днепровских бизнесменов-братьев Владимира и Леонида Дубинских.

Владимир Дубинский является владельцем баскетбольного клуба Прометей, которым управляет Павел Чухно. Однако и он, и его брат Леонид уже десять лет находятся в розыске ФБР в США. Их портреты можно найти на сайте этого учреждения среди разыскиваемых американским правосудием преступников по обвинению в махинациях с недвижимостью в Калифорнии. «Скорее всего, братья находятся в Украине. Если у вас есть информация об их местонахождении, пожалуйста, сообщите в местный офис ФБР, или ближайшее американское посольство или консульство», — говорится в объявлении.

Впрочем, это не мешает Дубинским содержать клуб Прометей и быть совладельцами фирмы Будинвест Инжиниринг — крупнейшего получателя бюджетных средств в Днепропетровской области. Стройинвест Инжиниринг также является генеральным спонсором Прометея.

Объявление ФБР о розыске Владимира Дубинского, совладельца компании Будинвест Инжиниринг / Инфографика: https://www.fbi.gov/wanted/wcc/volodymyr-dubinsky

Отдельно в своем расследовании Схемы анализируют вопрос о том, «насколько Валентин Резниченко самостоятелен в вопросах финансирования восстановления инфраструктуры в возглавляемом им регионе».

Они напоминают, что бывший проект Велике будівництво, который сейчас трансформируется сейчас в Велику відбудову и в рамках которого также восстанавливают поврежденные дороги в Украине, «открыто координируется Банковой». Плакат Великого будівництва до сих пор висит на здании асфальтобетонного завода компании Будинвест Инжиниринг в Новомосковске Днепропетровской области. В то время как совещания проекта Fast Recovery Plan — плана восстановления Украины от последствий полномасштабной войны - часто проводятся в Офисе президента в Киеве.

На этих совещаниях часто присутствует Юрий Голик — у него нет ни официальных должностей, «но де-факто он глубоко вовлечен в эти процессы», в СМИ его обычно называют «куратором» Великого будівництва, а сам он характеризует себя как «консультант» президентского проекта, напоминают Схемы.

Валентин Резниченко и Юрий Голик сотрудничали еще со времен работы в медиахолдинге УМХ Бориса Ложкина / Фото: RFE/RL / соцсети

«Резниченко и Голик — давние соратники. Они пересеклись еще в двухтысячных, когда Валентин Резниченко был вице-президентом медиахолдинга УМХ Бориса Ложкина, а Юрий Голик — возглавлял рекламное направление холдинга в Луганской области», — пишут Схемы. Голик также был советником Резниченко, когда его назначили руководить Запорожской областью, а впоследствии переехал за ним в Днепропетровскую.

Позже Голик «интегрировался» в президентский проект Велике будівництво, а Резниченко после увольнения вернулся на должность руководителя Днепропетровской области в 2020 году. Теперь Голик он «также интегрирован в процессы восстановления инфраструктуры Украины и, например, сопровождает [замглавы ОП] Кирилла Тимошенко во время поездок в пострадавшие регионы».

Ни Схемам, ни УП не удалось получить комментарии от фигурантов расследования, несмотря на многочисленные попытки. Пресс-служба Офиса президента, сославшись на военное положение, сообщила Схемам о невозможности предоставления информации и отсрочке рассмотрения запроса до его окончания. Впрочем, на Банковой отметили, что «Офис президента Украины не является распорядителем средств местных бюджетов», и что этот вопрос «находится в компетенции местных властей и профильных министерств».

Реакция правоохранителей и общественности на скандал

Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила дело после громкого расследования журналистов, сообщает Радио Свобода.

Прокуроры САП открыли уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.2 ст. 364 УК ( злоупотребление властью или служебным положением)

злоупотребление властью или служебным положением) ч.2 ст. 209 УК ( легализация ( отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Досудебное расследование САП поручило детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко по состоянию на сегодняшний день не является подозреваемым или обвиняемым в уголовных производствах, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами САП», — добавили в прокуратуре.

Профильные общественные организации также отметили необходимость детального расследования дела.

«Все указывает на то, что миллиарды, выделяемые Днепропетровской областью на дороги, непрозрачно капают фирме, которая связана с руководителем области. После этого хотелось бы увидеть реакцию правоохранительных органов», — пишет Центр противодействия коррупции, изложив основные факты журналистских расследований о деятельности фирмы Будинвест Инжиниринг.



Наші гроші называют скандал «великою вітчизняною корупцією» и еще в начале октября также опубликовали график, свидетельствующий о том, что Будинвест Инжиниринг по объемам выделенных компании средств обогнал крупнейший дорожных подрядчиков Украины — Автомагистраль-юг и турецкую компанию Онур.