Должники, безработные и алкоголики. Чем занимаются коллаборанты в Херсоне на фоне успехов ВСУ, — рассказывает местный журналист 14 сентября, 17:23 Эксклюзив НВ Стелла на въезде в Херсон (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Коллаборанты, которые до российского вторжения не заняли бы никакой значимой должности, сейчас почувствовали власть в оккупированном Херсоне и считают это вершиной своей жизни, рассказал Радио НВ редактор сайта Мост из Херсона Сергей Никитенко.

— Есть свежие сообщения из Херсона о том, что прогремели мощные взрывы. Что известно вам об этих взрывах, можете рассказать подробнее?

— Пока второго подтверждения мы не получили, но по предварительным данным снаряды попали на территорию Школы высшего спортивного мастерства в микрорайоне Корабел, по нашей информации, там находилось большое скопление россиян. Но повторю, данные пока предварительные, мы еще не получили подтверждения.

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— Также накануне стало известно, что в Херсоне взорвали ректорку, сотрудничавшая с оккупантами. Есть ли уже окончательное подтверждение этой информации? И кто это вообще, что это за человек?

— Это не ректорка, а псевдоректорка, вчера раздался взрыв в доме самоназванной ректорки «Херсонского государственного университета», как они его называют. Она не погибла, ранена, по нашей информации, находится в реанимации. Хотя россияне вчера уже подтвердили информацию о ее ранениях и говорят, что у нее легкие повреждения, по нашей информации, это как минимум контузия и осколочные ранения.

Что о ней известно? Она старый боец русского мира, с 2015 года боролась с мифическими «биолабораториями США», которых она так и не нашла, до сих пор не нашла, даже уже в захваченном Херсоне. Шансов у нее когда-нибудь стать не только ректором, а даже деканом какого-то факультета не было, она использовала нападение России для того, чтобы удовлетворить свои амбиции, скажем так.

— Что сейчас известно о деятельности коллаборантов в Херсоне?

— Да, большинство, процентов 80 — это люди, которые никогда не смогли бы реализоваться в какой-то конкурентной среде, никогда бы не смогли занять каких-то должностей исключительно при их личных, интеллектуальных качествах и т. д. Понятно, что большинство людей были безработными, должниками банков, алкоголиками, не лучшими представителями общества.

Ясно, что теперь они с радостью идут служить россиянам, получая от них какие-то «символы власти». Мужчинам дают пистолеты, они показательно ходят по городу, демонстрируя, что у них есть пистолет на поясе. Им дают бронированные машины или просто какие-то машины, охрану. Они справедливо считают это верхом своей карьеры, своей жизни, но все это скоро прекратится.

— Что вам известно, что говорят эти коллаборанты и представители оккупационных властей, учитывая, что ВСУ мы видим, как активно продвигаются на восточном направлении. Но ведь и на южном так же, на Херсонщине. Как это влияет на их настроения? Они уже пакуют чемоданы?

— Мне трудно говорить об их настроениях, потому что я с ними не общаюсь. Но из того, что мы видим, у них паника, особенно у тех, кто умнее, у них явная паника, они беспрестанно рассказывают, что «Россия здесь навсегда», что все нормально, никто никуда не наступает. Но видно, что они это делают с паническими настроениями, это очень заметно, и понятно почему.

— Есть ли сейчас возможность уехать с оккупированных территорий Херсона? учитывая, что ВС и дальше будут продвигаться, если люди захотят уехать, есть ли у них хоть какие-то возможности это сделать?

— Да, возможность уехать из Херсона есть, даже две. Одна — через Васильевку, через линию столкновения. Вторая возможность — выехать через Крым. Обе нелегкие, потому что выезд через Васильевку длинный, с унизительными обысками, фильтрацией. Выезд через Крым также не очень приятен, где людей все чаще задерживают на время, а то и надолго, арестовывают, допрашивают, проверяют. Но люди все равно уезжают, людей едет очень много, в последнее время действительно очень много людей уезжают.

— Сколько людей еще остаются в Херсоне, по приблизительным оценкам, и в каких условиях они живут?

— О цифрах сейчас сложно сказать. По разным оценкам, от половины до 60% уехали. Как правило, это население городов: Херсона, Новой Каховки, Голой Пристани, Скадовска. В Скадовске осталось около 30% населения, об этом мне сказал мэр [города]. Людям жить очень тяжело, вы сами понимаете, что оккупанты продолжают политику устрашения, похищения людей.

Буквально сегодня появилась информация о похищении известного краеведа Алексея Паталаха, человека просто максимально невинного, занимавшегося наукой, исследованиями. Его угнали из дома и о нем вообще ничего не известно. Люди это видят, это оказывает большое влияние на их психологическое состояние. Но, с другой стороны, с кем мы общаемся, люди говорят, что после Харькова они получили второе дыхание и все ждут Вооруженные силы Украины в Херсоне.

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