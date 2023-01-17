«Был как-то оформлен». В Офисе президента объяснили увольнение Арестовича, который официально не входил в штат 17 января, 17:43 Алексей Арестович (Фото:instagram.com/alexey.arestovich)

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал увольнение внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича.

Как сообщает LIGA.net, на вопрос, как можно уволить человека, не входившего в штат, Никифоров ответил: «Я не готов вдаваться в юридические детали, но даже вне штата человек был как-то оформлен».



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В сентябре 2022 года в ОП подтвердили, что Алексей Арестович является одним из 12-ти внештатных советников Офиса президента и не получает зарплату.

Алексей Арестович 17 января сообщил, что написал заявление об увольнении.



«Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — заявил он.

Комментируя удар РФ по Днепру, в результате которого погибли не менее 45 человек, Арестович заявил, что российская ракета упала на жилой дом якобы после перехвата украинской ПВО. Его слова использовали российские пропагандисты и Кремль, выдавая это за «официальную позицию» Украины, которая якобы «признала свою вину» в смерти гражданских.

Генерал-лейтенант Николай Олещук, командующий Воздушными силами ВСУ, был вынужден лично опровергнуть версию, которую высказал внештатный советник ОП. Он объяснил, что ВСУ не располагают огневыми средствами, которые могли бы сбивать ракеты Х-22.

После волны возмущения в Украине Арестович сказал, что озвучил в эфире информацию, которую ему сообщил «товарищ, бывший ПВОшник», который «шел по улице в момент попадания», а также сослался на хроническую усталость.



17 января советник ОП заявил, что его высказывания были ошибкой, и извинился перед пострадавшими и их родственниками, жителями Днепра и всеми, кого глубоко ранила его «преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом». Он считает, что «уровень хейта» в его адрес «не сравним с последствиями ошибки в эфире».