«Это охота на Россию». Адвокат МакКью — о своем плане осудить ЧВК Вагнера, ссору с Пригожиным и суммы компенсаций для украинцев 7 декабря, 09:40 Эксклюзив НВ Британский юрист Джейсон МакКью начинает судебный иск против ЧВК Вагнера в Лондоне от имени украинцев, пострадавших в войне и заявляет, что иск будет беспрецедентным и сможет быть расширен для большого количества истцов по всему миру. (Фото:Олександр Медведєв)

Британский адвокат Джейсон МакКью — о том, как собирается доказать, что ЧВК Вагнера — террористы, особой роли этой компании при диктаторе Путине и суммах компенсаций, которые получат пострадавшие украинцы.

Россия не только государство — спонсор терроризма, но и государство, которое должно заплатить за преступления против украинцев, а первыми это надлежит сделать ЧВК Вагнера в лице ее руководителя Евгения Пригожина, — так считает глава британской юридической компании McСue Jury & Partners Джейсон МакКью.

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За его плечами 30 лет судебной борьбы за интересы жертв, пострадавших от террора и геноцида в Европе, Азии и Африке. За это время МакКью представлял интересы жертв IRA (Ирландской республиканской армии), Аль-Каиды и ХАМАС и во многих достигал успеха. Сегодня МакКью готов защищать интересы украинцев, ставших беженцами, подвергшихся унижению, утративших имущество вследствие российской военной агрессии. Первый такой иск против Пригожина юридическая компания МакКью инициировала в начале ноября, и останавливаться на этом не собирается.

Сам МакКью, энергичный и вдохновленный, утверждает, что иски против ЧВК Вагнера, Владимира Путина и российских олигархов его компания, а также многие юристы по всему миру намерены делать коллективными, позволяя как можно большему количеству украинцев получить доступ к справедливости и возмещению ущерба. «We will fuck them!» — уверяет он.

О том, как выглядит механизм юридического преследования российского террора, британец с удовольствием рассказывает НВ.

- Вы занимаетесь поиском и восстановлением справедливости для жертв террора и геноцида по всему миру уже более 30 лет, могли бы вы кратко описать ваш опыт, что мотивирует вас заниматься такой специфической работой?

— Все просто: если вам нужно хорошо вздрючить террористов — вам ко мне, и, действительно, я занимаюсь этим более 30 лет. Здесь, и сейчас моя задача доказать, что ЧВК Вагнера — террористическая организация. Я делал это для жертв IRA, Аль-Каиды, ХАМАС, Хезболлы и многих других. Наш главный фокус во всех этих делах — восстановление справедливости. Мы помогаем обыкновенным людям становиться частью процессов против террористических групп и достигать успехов в восстановлении справедливости в тех сферах, которые всегда считаются слишком политическим. Нам важно, чтобы жертвы российской агрессии в Украине могли получить репарации непосредственно от страны-агрессора, а не компенсации от третьих стран.

Мы специализируемся на преследовании терроризма, геноцида в тех ситуациях, когда международное сообщество не достигает успеха в преследовании виновных. Если международное правосудие медлит, мы помогаем этим людям получить справедливый суд в тех делах, где они выступают жертвами террористов или режимов, причиняющих геноцид. Мы работаем по всему миру — Африка, Ближний Восток, Европа. Могу сказать, что я не вижу особой разницы между ХАМАС, ИРА или Вагнером — все они монстры, должны быть осуждены и понести наказание. Потому важно, чтобы украинцы могли в судах по всему миру доказать, что ЧВК Вагнера и Кремль, который непосредственно связан с этой террористической организацией и пользуется ее услугами, понесли наказание. Потому что в случае России, мы говорим определенно о терроризме, который спонсирует государство.

— Европейский парламент уже признал Россию страной-спонсором терроризма. Для вашей работы это имеет значение?

— Мы приветствуем это решение, потому что это утверждение факта, все так и есть. Что до нашей работы, то любая подача коллективного иска привлекает много общественного внимания, и это на руку всем нам, потому что фокус внимания к гражданскому процессу, где Вагнер и руководство России обвиняются в терроризме, помогает и политикам принимать правильные решения. Парламент Великобритании в рамках их расследования уже приглашал меня на специальное заседание, чтобы я смог предоставить доказательства того, что ЧВК Вагнер является террористической группировкой. Если мое мнение будет также подтверждено судебным решением, это позволит и парламенту признать Вагнер террористами.

— Кто те украинцы, которые сегодня подают иск против Пригожина, и как вы их находили?

— Первое дело, которое мы инициировали 1 ноября в Лондоне, — только начало. Я мечтаю о том, чтобы возможность подавать иски против России и ЧВК Вагнера была открыта по всему миру для украинцев, которые напрямую страдают от российской военной агрессии. Чтобы в каждой стране мы максимизировали риски для российской военной машины, разыскивая активы, связанные с режимом и накладывая на них арест. Тот первый случай, который сегодня мы подаем в Лондоне, может быть распространен на всех украинцев, которые эвакуировались из Украины в Великобританию вследствие войны, то есть, сейчас приблизительно на 180 тыс. человек, с приблизительной сумой компенсации от пяти до $8 млрд за нанесенный урон. Это должны быть существенные суммы, и их важно зафиксировать существенными. Исков будет много, и за каждым могут стоять разные группы истцов, и направлены иски будет не только против ЧВК Вагнера, но и против российских олигархов, иных игроков, которые спонсируют, поддерживаю или облегчают работу российской военной машине. Сегодня мы стараемся максимально расширить нашу работу, ищем для этого ресурсы.

— Что именно вам важно доказать в суде, когда речь идет о ЧВК Вагнера?

— Нам нужно доказать, что группировка Вагнера — террористы, доказать, что они не только совершили акты терроризма, но эти акты были их намеренной целью, и они не планируют останавливаться. После того как мы собрали доказательства, и я с ними ознакомился, это совсем не составит труда. Второе обвинение, с которым мы стремимся достичь успеха, — это признание сговора, который, на наш взгляд, существует между Вагнером и руководством Кремля, а также того, что лично Владимир Путин давал указания руководству ЧВК Вагнера убивать и терроризировать украинцев. Вот эти два обвинения мы должны доказать, и я уверен, что у нас это получится.

— Как вы собираете доказательства, и что является доказательством в подобных делах?