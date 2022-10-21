Украина призвала ООН и ЕС немедленно направить международную миссию на Каховскую ГЭС

21 октября, 22:18
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Район Каховской ГЭС в Херсонской области (Фото:European Union/ Copernicus Sentinel-2 L2A/Handout via REUTERS)

Район Каховской ГЭС в Херсонской области (Фото:European Union/ Copernicus Sentinel-2 L2A/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 21 октября, заявил, что международные организации должны направить мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС, чтобы не допустить ее подрыва российскими оккупантами.

Во время заседания правительства Шмыгаль подчеркнул, что российский теракт может привести к затоплению десятков населенных пунктов и тысячам жертв.

"…Поэтому мы обращаемся в ООН, ЕС и другие организации, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. На станцию в немедленном порядке должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом", — заявил он.

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Инфографика: НВ

Глава Кабмина также призвал жителей временно захваченных территорий в Херсонской области и других опасных регионах уезжать на неоккупированные территории.

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По данным украинской разведки, российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор. В ГУР заявили, что сейчас на дамбе установлены два КамАЗа без водителей, полностью загруженные ящиками со взрывчаткой.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт — взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, откуда наступление ВСУ постепенно вытесняет российских оккупантов.

В Оперативном командовании Юг отметили, что российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай», в частности, если рухнет их оборона в Херсонской области.

Россия может подорвать Каховскую ГЭС. Что ей это даст? – Сергей Никитенко

https://www.youtube.com/embed/Z6PZrtpiGlQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   ООН Кабинет министров Украины Херсонская область Каховское водохранилище Военные преступления РФ ГЭС Денис Шмыгаль Война России против Украины

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