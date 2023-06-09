Подрыв россиянами Каховской ГЭС: проблемы с питьевой водой есть в Кривом Роге, Марганце, Покрове и Никополе — Зеленский провел совещание 9 июня, 07:20 Зеленский провел совещание (Фото:www.president.gov.ua)

В четверг, 8 июня во время рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по реализации проектов магистральных водопроводов на замену тем, которые питались из Каховского водохранилища.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Начальник Днепропетровской областной ОГА Сергей Лысак доложил, что подрыв дамбы на Каховской ГЭС привел к проблемам с обеспечением питьевой водой жителей городов Кривой Рог, Марганец, Покров и Никополь. В частности, прекращена работа водоканалов в Покрове и Марганце. Сейчас в этих городах происходит подвоз воды с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта.

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Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал о проектах строительства водопроводов Карачуновское водохранилище — Кривой Рог — Южное водохранилище, Марганец — Никополь и Хортица — Томаковка. По его словам, реализация этих проектов позволит обеспечить качественной питьевой водой людей в пострадавших районах.

Кроме того, запланировано расширение сети скважин в Днепропетровской области и проведение реконструкции имеющихся водопроводов.

Также была заслушана информация председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, Марганецкого городского головы Геннадия Боровика, Никопольского городского головы Александра Саюка и Покровского городского головы Александра Шаповала по водообеспечению граждан.

Зеленский поручил проработать вопрос о привлечении дополнительной техники для подвоза воды в населенные пункты.

Инфографика: NV

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



По данным ГСЧС по состоянию на 20:00, с подтопленных территорий в Херсонской области эвакуировали 2339 человек. Предварительно, подтоплены 32 населенных пункта и 3 625 домов на правом берегу Днепра.



Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.