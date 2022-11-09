Зеленский предостерег Россию от попытки подорвать Каховскую ГЭС 9 ноября, 23:08 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 9 ноября, предостерег российских оккупантов от попыток взорвать Каховскую ГЭС.

Глава государства обратился к россиянам и предупредил, что любая попытка подорвать ГЭС, затопить украинские территории и оставить без воды Запорожскую АЭС «будет означать объявление вами войны всему миру».



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«Подумайте, что с вами тогда будет», — сказал Зеленский.

Инфографика: НВ

Президент также рассказал, что на юге защитники Украины понемногу продвигаются и укрепляют позиции, но предупредил, что «не будет кормить врага всеми деталями наших операций».

"…Никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает «жестов доброй воли». Мы все это отвоевываем. А когда отвоевываешь, надо понимать, что каждый шаг — это всегда сопротивление врага, это всегда потеря жизней наших героев", — добавил он.

По данным украинской разведки, российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС. Украина призывает ООН и ЕС как можно быстрее направить на ГЭС международную миссию.

В ОК Юг отметили, что российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай», в частности, если рухнет их оборона в Херсонской области.

Россия может подорвать Каховскую ГЭС. Что ей это даст? – Сергей Никитенко https://www.youtube.com/embed/Z6PZrtpiGlQ