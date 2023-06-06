Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС будут понятны через неделю — Зеленский 6 июня, 18:39 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 6 июня, сказал, что последствия подрыва страной-террористом Россией Каховской ГЭС будут понятны примерно через неделю.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-конференцию главы украинского государства.

«Очень сложная ситуация. Вы знаете, что там есть пятно, с которым будут бороться. Нам понятно, что будет затоплено от 35 до 80 населенных пунктов. Мы понимаем, что будут большие проблемы, поэтому мы готовились, с питьевой водой даже там, где не затоплено», — отметил президент.

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По словам Зеленского, речь о Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Он заявил, что последствия трагедии будут понятны примерно через неделю — «когда уйдет вода».

«Будет понятно, что там осталось и что будет дальше. Параллельно все команды работают… Они [российские оккупанты] заранее заминировали и сделали это своими руками. Мы понимаем, что это совсем другая классификация. Разговаривали с Евросоюзом, НАТО, ОБСЕ, также созываем Совет безопасности [ООН]. Также будем обращаться к представителям Международного уголовного суда», — добавил украинский президент.

Ранее гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается к утру 7 июня, после чего произойдет стабилизация уровня воды и через четыре-пять дней она начнет спадать.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.



Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.



В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

