Россияне бросают мирных жителей на затопленных территориях и обстреливают украинских спасателей — Зеленский 7 июня, 20:42 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне бросают людей на затопленных и оккупированных территориях Херсонской области и обстреливают украинские силы, которые пытаются эвакуировать пострадавших.

Президент в интервью Bild напомнил, что год назад Украина предупреждала о планах россиян подорвать Каховскую ГЭС, если ВСУ будут наступать. Зеленский добавил, что не удивлен тем, что случилось.

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«Мы больше не удивляемся тому, что делает Россия. Пытки, изнасилования, все это было. Это их способ ведения войны», — сказал президент.

Зеленский добавил, что оккупанты бросают людей в оккупированных затопленных районах и препятствуют спасению украинскими силовиками. Президент добавил, когда украинские спасатели попытаются вывести людей, оккупанты издали открывают по ним огонь.

«Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть проплывающих мимо утопленников», — сказал Зеленский.

Инфографика: НВ

Президент также отметил, что трудно сказать, какое влияние подрыв Каховской ГЭС окажет на украинское контрнаступление.

«То, что сейчас происходит, — это трагедия. Экологическая катастрофа и человеческая катастрофа. Это не помогает нам в контрнаступлении, это не облегчает контрнаступление», — сказал он.

Зеленский заявил, что оккупанты полностью провалили эвакуацию жителей левобережья Херсонской области из подтопленных в результате теракта РФ на Каховской ГЭС населенных пунктов. Украина обратится к международным организациям.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года.

Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Президент также назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.