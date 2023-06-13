Россия все еще не дала гарантий безопасности команде по спасению людей на левобережье Херсонской области — ООН 13 июня, 16:25 Херсон после подрыва россиянами Каховской ГЭС, 9 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Россия до сих пор не предоставила гарантии безопасности команде ООН, которая планирует направиться на временно оккупированный берег Херсонской области для помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.

Об этом говорится в заявлении гуманитарного координатора ООН в Украине Дениз Браун.

Браун подчеркнула, что ООН продолжает взаимодействовать с правительствами Украины и РФ, чтобы получить доступа ко всем мирным жителям, пострадавшим от последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

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«С операционной точки зрения наши лодки, сотрудники и материалы готовы к отправке. Однако РФ еще не предоставила гарантий безопасности, необходимых для переправы на левый берег речки Днепр, включая Олешки. Эти гарантии необходимы для безопасности нашей команды и для предотвращения дополнительных рисков для людей, которым мы хотим помочь», — пишет координатор.

Также, по ее словам, ООН продолжит оказывать жизненно необходимую помощь в районах, которые контролирует Украина и прилагать все усилия, чтобы добраться до людей, пострадавших от затопления.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина предоставила ООН гарантии безопасности для отправки их миссии по эвакуации людей.

Также, по его словам, Международный комитет Красного Креста работает на правом берегу Днепра, но относительно левого берега к России обратилась только ООН.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Инфографика: NV

Подтоплены десятки населенных пунктов, на правом берегу Днепра погибли десять человек. Количество жертв на левобережье Херсонской области точно не известно.

Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию с левобережья. Россияне атакуют лодки с гражданскими.