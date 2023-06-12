РФ не предоставила гарантии безопасности для миссии ООН по эвакуации людей с левого берега Днепра — Кулеба 12 июня, 21:54 Дмитрий Кулеба (Фото:Tiksa Negeri/Reuters)

Россия по состоянию на сегодняшний день все еще не предоставила гарантии безопасности ООН для отправки их миссии по эвакуации людей с левого берега Херсонской области в связи с подрывом оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Министр напомнил, что координатор ООН в Украине Дениз Браун пообещала подготовить миссии, готовые отправиться на левый берег Днепра, чтобы помочь облегчить гуманитарные последствия катастрофы на Каховской ГЭС.

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«Миссия сформирована. ООН направила запрос на гарантии безопасности Украине и РФ — как оккупанту», — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина мгновенно предоставила такие гарантии безопасности.

«Мы сделали все, чтобы ООН могла добраться на левый берег к нашим гражданам и помочь им. РФ по состоянию на данный момент ответ не предоставила», — сказал Кулеба.

Также, по его словам, от Международного комитета Красного Креста такого запроса на получение гарантий не было. Министр уточнил, что Красный Крест работает на правом берегу Днепра, но относительно левого берега к России обратилась только ООН.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжается даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.