Подоляк не исключил, что подрыв Каховской ГЭС россиянами внесет коррективы в планы контрнаступления

7 июня, 00:09
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, может ли подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС ночью во вторник, 6 июня, повлиять на контрнаступление защитников Украины.

Свое мнение он высказал в эфире Breakfast Show российских журналистов.

«Я думаю, что коррективы [в планы и сроки контрнаступления] в любом случае будут внесены, но они всегда вносятся во время масштабных действий… Принципиально это только обострит желание ускорить деоккупацию, потому что нужно добираться до этих негодяев», — сказал он.

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По словам Подоляка, у страны-агрессора было три мотива теракта на дамбе Каховской ГЭС:

  • напугать общественное мнение Запада и намекнуть, что российские оккупанты могут подорвать и Запорожскую АЭС;
  • повлиять на наступательные действия Украины;
  • психологически воздействовать на «внутренний рынок» и сделать вид, что Россия якобы контролирует ситуацию.
Инфографика: NV

«Мы всегда пытаемся найти рациональное объяснение поступкам представителей политической элиты [России]… Они находятся в аффективном состоянии и ориентированы не на принятие продуманных решений… „А давай мы это сделаем“. И вот у них решение — как остановить, как сбить [контрнаступление]», — добавил советник главы ОП.

Телеканал CNN со ссылкой на неназванных западных официальных лиц утверждает, что уничтожение дамбы «может затруднить переход украинских войск через Днепр и атаку на российские позиции на противоположном берегу».

Президент Владимир Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего заявил, что подрыв россиянами дамбы «не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории». Об этом также говорил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Инфографика: NV

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

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Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военные преступления РФ Экологическая катастрофа Контрнаступление Михаил Подоляк Война России против Украины Экоцид Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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