«Обнуление собственной репутации». Подоляк резко ответили на заявление ООН про Каховскую ГЭС 9 июня, 20:28 Михаил Подоляк (Фото:Радио Свобода)

Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что ООН «обнулили собственную репутацию и умышленно отказалась от выполнения своих функций» после заявлений о «неясных обстоятельствах» разрушения Каховской ГЭС.

Ранее, по словам немецких СМИ, представитель Офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что пока не может судить, является ли уничтожение россиянами Каховской гидроэлектростанции военным преступлением. Он также назвал обстоятельсва, повлекшие разрушение Каховской ГЭС, «слишком непонятными».

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«Действительно непонятны? Так же, как непонятны „обстоятельства“, выглядящие как неспровоцированная война России против Украины», — написал в Twitter Подоляк.

Он напомнил, что россияне с начала полномасштабной войны совершали массовые убийства мирного населения, наносили ракетные удары по населенным пунктам, разрушали больницы и школы, стерли с лица земли Соледар и Бахмут и нарушали международное право и устав ООН.

«Марсиане, видимо, атакуют и создают такие обстоятельства. Безупречный цинизм обнуления собственной репутации и сознательного отказа выполнять собственные функции», — подытожил он.

Инфографика: НВ

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Зеленский также назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.