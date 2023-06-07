«Теракт в 02:50 по Киеву». Кто приказал разрушить Каховскую ГЭС и что будет, когда начнется настоящее наступление ВСУ — интервью NV с Даниловым 7 июня, 18:19 NV Премиум Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины / Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что подрыв Каховской ГЭС — это теракт, который совершила Россия 6 июня в 02:50 ночи по киевскому времени.

Ему, как и всем остальным, еще трудно оценить масштаб всех последствий трагедии, которую совершили россияне. Но он уверяет, что россияне ошибаются, когда думают, что остановили украинское наступление. Пока продолжается только разминка, говорит секретарь СНБО.

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В интервью Radio NV Данилов рассказал, насколько неожиданным для украинской власти стал подрыв Каховской ГЭС и что должно быть с российским диктатором Путиным после всех совершенных преступлений в Украине.

— Одним из первых на трагедию отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц, сказав: «Катастрофа на Каховской ГЭС — это новое измерение конфликта». Он добавил, что Берлин продолжит помогать Киеву столько, сколько нужно. Если говорить именно об этом словосочетании «новое измерение», действительно ли это новое измерение этой российско-украинской войны? Что это новое измерение означает для нас и для наших западных партнеров?

— Для нас это совсем не новое измерение. Мы измеряем это в активной фазе, начиная с 24 февраля 2022 года. Просто то, что произошло вчера в 02:50 по киевскому времени, — это дерзкий теракт, на который должен был бы обратить внимание уже весь мир.

Дело в том, что на сегодня мало кто осознает последствия этого террористического акта. Это не только попытка россиян остановить наше контрнаступление на том направлении (они так считали, что именно там оно будет происходить), это гораздо хуже.

Относительно территории, которая может быть загрязнена, которая будет очень сложная для проживания. Обеспечение десятков тысяч людей уже сейчас питьевой водой, едой, жильем, будет крайне сложной задачей непосредственно для нас, для украинской власти.

Инфографика: NV

Мы еще не понимаем, как дальше будут развиваться события на этой территории. Там есть кладбища, там есть другие хранилища тех или иных вещей, каких-то химических веществ. И как это все будет влиять на жизнедеятельность этих территорий, мне сложно сейчас сказать.

Не говоря уже о том, что в ближайшее время о воде в Крым можно будет забыть.

Мы еще в октябре прошлого года, когда россияне в то время (сентябрь-октябрь) закладывали взрывчатку в машинные залы Каховской станции, и говорили, что Россия рано или поздно совершит этот террористический акт. Потому что для них что граждане нашей страны, что люди, проживающие в Крыму, — это не является чем-то, что они уважают, что могут делать все, что угодно.

По поводу заявления канцлера о переходе в другую фазу. Да, мы можем говорить, что Россия уже сняла все маски. Они уже не могут сказать, что атакуют только военные объекты. И по этому дерзкому террористическому акту речь идет об объекте критической гражданской инфраструктуры. Потому что это очень важный объект, в том числе и для Запорожской атомной станции, и для многих других процессов жизнедеятельности, которые были на той территории.

— О применении тактического ядерного оружия в Украине много говорили: якобы по определенным тайным каналам представители США, Европы связывались с Кремлем. Китай якобы говорил о том, что недопустимо использовать ядерное оружие. Но видим, что с Каховской ГЭС это не сработало. Как вы считаете, это связано с тем, что никто не верил, что это произойдет?