Кабмин уволил руководящий состав таможни. И.о. главы стал один из заместителей — нардеп

1 февраля, 14:16
Поделиться:
Кабмин уволил руководящий состав таможни, сообщили в Раде (Фото:NV)

Кабмин уволил руководящий состав таможни, сообщили в Раде (Фото:NV)

Кабинет министров Украины уволил руководящий состав таможни в среду, 1 февраля. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, речь идет и.о. главы Государственной таможенной службы Вячеславе Демченко, его первом заместителе Александре Щуцкои и заместителе Руслане Черкасском.

Видео дня

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что и.о. главы таможни пока будет один из заместителей Сергей Звягинцев. Впоследствии министр Кабмина Олег Немчинов подтвердил назначение Звягинцева.

Обновлено в 15:45. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил увольнение Демченко и Щуцкого. Черкасского отстранили от исполнения обязанностей, относительно него начали к дисциплинарное производство.

Читайте также:
«Чистка» в рядах олигархов и чиновников. У Коломойского, Столара, Авакова и в налоговой обыски, руководство таможни уволено — онлайн

Ранее увольнение руководящего состава анонсировал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. 1 февраля правоохранители провели обыски у олигарха Игоря Коломойского, экс-главы МВД Арсена Авакова, нардепа Вадима Столара, представителей Государственной налоговой службы. Также УП сообщило о подозрениях трем фигурантам скандала с закупками продуктов для Вооруженных сил Украины от Офиса генерального прокурора (в том числе двое — чиновники Министерства обороны).

https://www.youtube.com/watch?v=EKPk434BQ18
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Таможня Увольнение Гостаможня

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X