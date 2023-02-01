Кабмин уволил руководящий состав таможни. И.о. главы стал один из заместителей — нардеп 1 февраля, 14:16 Кабмин уволил руководящий состав таможни, сообщили в Раде (Фото:NV)

Кабинет министров Украины уволил руководящий состав таможни в среду, 1 февраля. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, речь идет и.о. главы Государственной таможенной службы Вячеславе Демченко, его первом заместителе Александре Щуцкои и заместителе Руслане Черкасском.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что и.о. главы таможни пока будет один из заместителей Сергей Звягинцев. Впоследствии министр Кабмина Олег Немчинов подтвердил назначение Звягинцева.

Обновлено в 15:45. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил увольнение Демченко и Щуцкого. Черкасского отстранили от исполнения обязанностей, относительно него начали к дисциплинарное производство.



Ранее увольнение руководящего состава анонсировал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. 1 февраля правоохранители провели обыски у олигарха Игоря Коломойского, экс-главы МВД Арсена Авакова, нардепа Вадима Столара, представителей Государственной налоговой службы. Также УП сообщило о подозрениях трем фигурантам скандала с закупками продуктов для Вооруженных сил Украины от Офиса генерального прокурора (в том числе двое — чиновники Министерства обороны).