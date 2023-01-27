Кабмин запретил выезд чиновников за границу во время войны 27 января, 17:12 Кабмин принял постановление после решения СНБО (Фото:Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram)

Кабинет министров по поручению СНБО принял постановление о запрете выезда чиновников и госслужащих за границу во время войны без уважительных причин.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале в пятницу, 27 января.

Теперь народные депутаты, члены правительства, представители местной власти, прокуроры, судьи и другие должностные лица имеют право выехать из Украины только в служебную командировку.

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«Выехать за границу для переговоров, для лечения, по уходу за несовершеннолетними детьми — можно. Кататься на отдых — нет. К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял эти базовые вещи», — заявил Шмыгаль.

20 января журналист Украинской правды Михаил Ткач сообщил, что заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко во время военного положения ездил в отпуск в Испанию, несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского. 24 января Симоненко уволили.

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23 января Совет нацбезопасности и обороны запретил всем должностным лицам центральной и местной власти выезжать за границу с негосударственной целью. Кабмину поручили в течение пяти дней разработать правила пересечения границы чиновниками.

26 января стало известно, что народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко находится в Таиланде. Он заявил, что находится в командировке и «развивает дружеские взаимоотношения в направлении Азии и Африки», а о его поездке знали «все высшие руководители» и глава фракции.

В то же время глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не отправлял Тищенко за границу и не подписывал распоряжение на его командировку в Таиланд. По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, Тищенко сам договорился с посольством Украины в Таиланде и решил провести встречу с живущими там украинцами.

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Нардепа уволили с должности замглавы фракции и исключили из партии и фракции Слуги народа.

Президент Владимир Зеленский после скандала с Тищенко напомнил, что чиновники, нардепы и все госслужащие могут выезжать за границу только в соответствии с решением СНБО.