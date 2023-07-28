Кабмин уволил заместителя министра обороны Полищука, который станет послом в Индии

28 июля, 19:03
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Александр Полищук станет послом Украины в Индии (Фото:Минобороны)

Александр Полищук станет послом Украины в Индии (Фото:Минобороны)

Кабмин в пятницу, 28 июля, уволил с должности заместителя министра обороны Александра Полищука.

Об этом сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Полищука послом Украины в Индии.

Александр Полищук с октября 2019 года занимал должность заместителя министра обороны Украины. Был представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в рабочей подгруппе по вопросам безопасности. Имеет звание генерал-майора.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Минобороны Украины Министерство обороны Украины Кабинет министров Украины Индия Алексей Резников

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