21 июня 2018, четверг

Кабмин утвердил главой Донецкой ОВГА генерала СБУ Куця - Жебривский

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Александра Куця еще должен утвердить президент
Фото: скриншот youtube.com Мариупольское ТВ

Александра Куця еще должен утвердить президент

Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Кабинет Министров 20 июня утвердил его преемника - генерала Службы безопасности Александра Куця.

Об этом он рассказал в комментарии 5 каналу.

"Это уже не секрет. Сегодня Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность (председателя Донецкой ОВЦА - ред..). Думаю, что в ближайшее время президент рассмотрит и издаст указ. И тогда будет представлять в Донецкой области", - ответил Жебровский на вопрос журналиста.

О том, что Куць станет преемником Жебрвського ранее сообщали местные СМИ.

21 августа прошлого года Александр Куць был назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

14 июня Жебровский предложил президенту Петру Порошенко две кандидатуры на вакантную должность. Однако тогда фамилии нового главы Донецкой ОВГА не указывались.

11 июня глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил о своей отставке с должности.

13 июня Кабинет министров удовлетворил заявление об отставке Жебривского, после чего президент Петр Порошенко подписал указ о его увольнении.

19 июня президент назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины.

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