Кабмин согласовал увольнение пяти глав ОВА: Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской 24 января, 13:00 24 января Кабмин согласовал увольнение пяти глав ОВА (Фото:NV)

Во вторник, 24 января Кабмин согласовал увольнение пяти глав ОВА, в частности, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской.

Об этом сообщило Правительство online в Telegram.

Поддержаны проекты указов президента Украины об увольнении:

● Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;

● Александра Старуха - Запорожская ОВА;

Видео дня

● Алексея Кулебы – Киевская ОВА;

● Дмитрия Живицкого - Сумская ОВА;

● Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.

С должностей заместителей министров уволены:

● Вячеслав Шаповалов - заместитель министра обороны Украины;

● Иван Лукеря - заместитель министра развития общин и территорий Украины;

● Вячеслав Негода - заместитель министра развития общин и территорий Украины;

● Виталий Музыченко – заместитель министра социальной политики Украины.

На должность заместителя министра экономики Украины назначен Алексей Соболев.

24 января стало известно, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ушел с должности.

23 января УП также сообщала, что кадровые перестановки возможны и в Кабинете министров. Согласно этой информации, свои должности могут потерять три министра:

министр топлива и энергетики Герман Галущенко;

министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;

министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был уволен из Кабмина после того, как его задержали во время получения взятки в размере $400 тысяч.

Также Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора после скандала с отдыхом в Испании.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 23 января анонсировал новые кадровые решения.

«Уже есть также кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра — управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе», — сказал глава государства.