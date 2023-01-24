Кабмин согласовал увольнение пяти глав ОВА: Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской
24 января Кабмин согласовал увольнение пяти глав ОВА (Фото:NV)
Во вторник, 24 января Кабмин согласовал увольнение пяти глав ОВА, в частности, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской.
Об этом сообщило Правительство online в Telegram.
Поддержаны проекты указов президента Украины об увольнении:
● Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
● Александра Старуха - Запорожская ОВА;
● Алексея Кулебы – Киевская ОВА;
● Дмитрия Живицкого - Сумская ОВА;
● Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.
С должностей заместителей министров уволены:
● Вячеслав Шаповалов - заместитель министра обороны Украины;
● Иван Лукеря - заместитель министра развития общин и территорий Украины;
● Вячеслав Негода - заместитель министра развития общин и территорий Украины;
● Виталий Музыченко – заместитель министра социальной политики Украины.
На должность заместителя министра экономики Украины назначен Алексей Соболев.
24 января стало известно, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ушел с должности.
23 января УП также сообщала, что кадровые перестановки возможны и в Кабинете министров. Согласно этой информации, свои должности могут потерять три министра:
- министр топлива и энергетики Герман Галущенко;
- министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
- министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин.
Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был уволен из Кабмина после того, как его задержали во время получения взятки в размере $400 тысяч.
Также Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора после скандала с отдыхом в Испании.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 23 января анонсировал новые кадровые решения.
«Уже есть также кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра — управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе», — сказал глава государства.