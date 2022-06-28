Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОВА 28 июня, 20:09 Геннадий Лагута (Фото:Геннадий Лагута/Facebook)

Кабмин согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской областной государственной администрации. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Согласовано увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской облгосадминистрации» — говорится в сообщении в Telegram.

Решение было принято на заседании правительства во вторник. Лагута был назначен на должность в октябре 2021 года.

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В комментарии Суспільному Лагута сообщил, что не писал заявление об увольнении.

«Ничего я не писал. Пока как работал, так и работаю», — сказал Лагута.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук утверждает, что Лагута покинул Херсон 25 февраля на второй день российского вторжения и уничтожил 24 числа тайные документы.

Херсонскую областную госадминистрацию военные РФ захватили 3 марта.

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