Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОВА
Геннадий Лагута (Фото:Геннадий Лагута/Facebook)
Кабмин согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской областной государственной администрации. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Согласовано увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской облгосадминистрации» — говорится в сообщении в Telegram.
Решение было принято на заседании правительства во вторник. Лагута был назначен на должность в октябре 2021 года.
В комментарии Суспільному Лагута сообщил, что не писал заявление об увольнении.
«Ничего я не писал. Пока как работал, так и работаю», — сказал Лагута.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук утверждает, что Лагута покинул Херсон 25 февраля на второй день российского вторжения и уничтожил 24 числа тайные документы.
Херсонскую областную госадминистрацию военные РФ захватили 3 марта.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.