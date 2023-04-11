Кабмин согласовал назначение глав Луганской и Сумской ОВА 11 апреля, 19:45 Кабинет министров Украины (Фото:NV)

Кабинет министров Украины поддержал кандидатуры, предоставленные президентом Владимиром Зеленским, на должности двух руководителей областных военных администраций.

Поддержаны проекты Указов президента Украины о назначении:

Артема Лысогора — главой Луганской областной государственной администрации;

Владимира Артюха — главой Сумской областной государственной администрации.

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Артем Лысогор — заместитель начальника ГУНП Житомирской области. С октября 2021 по июнь 2022 года заместитель начальника ГУНП Житомирской области Артем Лысогор был откомандирован на восток Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенных Сил по задействованию сил и средств подразделений Национальной полиции.

Владимир Артюх — генерал-лейтенант, советник начальника Винницкой областной военной администрации. Он посвятил 37 лет Вооруженным силам Украины, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.