Кабмин согласовал назначение глав Луганской и Сумской ОВА

11 апреля, 19:45
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Кабинет министров Украины (Фото:NV)

Кабинет министров Украины (Фото:NV)

Кабинет министров Украины поддержал кандидатуры, предоставленные президентом Владимиром Зеленским, на должности двух руководителей областных военных администраций.

Поддержаны проекты Указов президента Украины о назначении:

  • Артема Лысогора — главой Луганской областной государственной администрации;
  • Владимира Артюха — главой Сумской областной государственной администрации.

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Артем Лысогор — заместитель начальника ГУНП Житомирской области. С октября 2021 по июнь 2022 года заместитель начальника ГУНП Житомирской области Артем Лысогор был откомандирован на восток Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенных Сил по задействованию сил и средств подразделений Национальной полиции.

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Владимир Артюх — генерал-лейтенант, советник начальника Винницкой областной военной администрации. Он посвятил 37 лет Вооруженным силам Украины, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Луганская область Кабинет министров Украины Сумская область Сумская ОГА Луганская ОГА Война России против Украины

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