Украина прекратила действие четырех соглашений с Беларусью о военно-техническом сотрудничестве

23 декабря, 15:57
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Кабмин прекратил действие ряда соглашений о сотрудничестве с Беларусью (Фото:НВ)

Кабмин прекратил действие ряда соглашений о сотрудничестве с Беларусью (Фото:НВ)

В пятницу, 23 декабря, Кабмин прекратил действие четырех соглашений между Украиной и Беларусью о военном и военно-техническом сотрудничестве.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram по итогам заседания правительства.

По его словам, было прекращено действие следующих документов:

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  • о взаимных поставках в 1995 году вооружения, военной техники, других материальных средств и услуг для нужд обороны и безопасности;
  • о дополнительных мерах доверия и безопасности;
  • о проведении совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области вооружения и военной техники;
  • о взаимной охране прав на результаты, созданные и предоставленные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества.

Кабмин принял такое решение на фоне поддержки Минском полномасштабного вторжения России в Украину.

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Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину режим Александра Лукашенко предоставил территорию Беларуси для оккупационных российских войск, откуда они, в частности, пытались атаковать Киев. Также с беларусской территории российская армия наносит ракетные удары по украинским городам.

Непосредственного участия в боевых действиях белорусские войска не принимают, однако Украина опасается, что Минск все же может задействовать свои Вооруженные силы для повторного вторжения с севера.

19 декабря российский диктатор Владимир Путин впервые за последние три года прибыл в Минск на встречу с Лукашенко.

https://www.youtube.com/watch?v=p8ZuKfXWCOc

Переговоры двух диктаторов прошли на фоне предупреждений Украины о том, что Россия, вероятно, готовит новое масштабное наземное наступление в начале 2023 года.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на встрече с Лукашенко Путин, скорее всего, продолжит попытки вовлечь Беларусь в войну против Украины.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что риски нового вторжения с территории Беларуси сохрнаяются.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Беларусь Война России против Украины

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