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Кабмин прекратил действие соглашения с РФ об обмене правовой информацией

Сегодня, 13:28
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НВ

Решение принято на заседании Кабмина в среду

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией.

Как передает Интерфакс-Украина, соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Соглашение было подписано и вступило в силу 18 апреля 1995 года.

Соглашение предусматривало, что каждая из сторон обязуется предоставлять другой стороне правовую информацию путем электронной передачи документов, или путем предоставления другой стороне официальных текстов правовых актов на бумажных носителях.

Кроме того, информация, получаемая одной из сторон в ходе сотрудничества, могла быть передана третьей стороне только при условии согласия стороны, передавшей эту информацию.

Министерству иностранных дел Украины поручено поставить в известность правительство России о прекращении действия соглашения.

Добавим, что с 1 апреля 2019 года должно быть прекращено действие Договора о дружбе между Украиной и Россией.

Теги:   Россия Украина Кабмин

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