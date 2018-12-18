Кабмин предложил СНБО ввести новые санкции против России Сегодня, 18:44 46 Цей матеріал також доступний українською Кабмин согласовал новый пакет санкций против РФ

Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций к физическим и юридическим лицам России.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Кабмин предлагается применить санкции к 23 физическим лицам, которые были привлечены к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия или которые приняли участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию незаконной оккупации АР Крым и города Севастополь;

К некоторым российским предприятиям и предприятиям из стран Европы, которые обеспечивают деятельность ООО Титановые инвестиции в Армянске на территории Крыма;

К 14 юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ на временно оккупированных территориях;

К некоторым юридическим лицам, привлеченным к организации перевозок через порты Темрюк, Кавказ и Керченскую паромную переправу;

К некоторым физическим лицам, которые являются руководителями/учредителями юрлиц, привлеченных к незаконному строительству транспортного перехода через Керченский пролив.

В Кабмине добавили, что введение санкций против этих юридических и физических лиц сделает невозможным их экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США, что в последующем будет способствовать возвращению оккупированных территорий в правовое поле Украины.

2 мая 2018 года СНБО поддержал решение о введении новых санкций против России.

Санкции введены на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.д.

Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и т.д.

1 ноября 2018 года Россия ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Среди тех, на кого распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица.

Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, находящиеся в России, подлежат блокировке. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России.