Кабмин повысил адресную помощь внутренне перемещенным лицам

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Кабинет министров Украины увеличил финансовую помощь внутренне перемещенным лицам
Фото: минсоцполитики Украины/facebook

Кабинет министров Украины увеличил финансовую помощь внутренне перемещенным лицам

Правительство одобрило изменения в порядке предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещённым лицам для покрытия расходов на проживание и оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом в среду, 17 января, сообщает минсоцполитики Украины.

Постановление повышает размер денежной помощи лицам, которые получают пенсии и семьям, в составе которых есть дети.

Для семей вынужденных переселенцев пособие увеличилось до 3 тысяч гривен в месяц, для многодетных семей - до 5 тысяч гривен.

На каждого ребенка - до 1 тысяча гривен в месяц.

Кабмин готовит проект о порядке назначения субсидий, который упростит процедуру получения помощи внутренне перемещенным лицам.

Субсидии будут назначать на основании декларирования полного состава семьи, без необходимости регистрации и договора аренды жилья.

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