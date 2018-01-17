Кабмин повысил адресную помощь внутренне перемещенным лицам

Правительство одобрило изменения в порядке предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещённым лицам для покрытия расходов на проживание и оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом в среду, 17 января, сообщает минсоцполитики Украины.

Постановление повышает размер денежной помощи лицам, которые получают пенсии и семьям, в составе которых есть дети.

Для семей вынужденных переселенцев пособие увеличилось до 3 тысяч гривен в месяц, для многодетных семей - до 5 тысяч гривен.

На каждого ребенка - до 1 тысяча гривен в месяц.

Кабмин готовит проект о порядке назначения субсидий, который упростит процедуру получения помощи внутренне перемещенным лицам.

Субсидии будут назначать на основании декларирования полного состава семьи, без необходимости регистрации и договора аренды жилья.