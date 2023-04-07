Кабмин поддержал кандидатуру нового главы Киевской ОВА 7 апреля, 15:12 Руслан Кравченко (Фото:Скриншот видео Актуальная правда/YouTube)

Кабинет министров Украины поддержал назначение Руслана Кравченко новым главой Киевской облгосадминистрации в пьяницу, 7 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

О кандидатуре Кравченко говорилось в соответствующем проекте указа президента Владимира Зеленского.

Руслан Кравченко — руководитель Бучанской окружной прокуратуры. Он принимал участие в конкурсе на главу НАБУ. Раньше работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса. В августе 2022 года Кравченко был награжден орденом За заслуги III степени.



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24 января Кабмин отправил в отставку тогдашнего главу Киевской ОВА Алексея Кулебу и еще четырех глав областных администраций. Кулебу назначили замглавы Офиса президента.



7 февраля правительство поддержало назначение новых глав Запорожской, Днепропетровской и Херсонской ОВА.

