Кабмин отменил решение правительства Януковича о передаче Лавры УПЦ МП

30 марта, 19:23
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Верующие УПЦ МП на территории Киево-Печерской лавры, 30 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Верующие УПЦ МП на территории Киево-Печерской лавры, 30 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Кабинет министров в четверг, 30 марта, признал утратившим действие распоряжение правительства Виктора Януковича от 11 июля 2013 года о передаче помещений Киево-Печерской лавры представителям УПЦ МП.

Об этом сообщил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в Telegram.

«Рядом законных решений управление имуществом Лавры перешло к государству, потому что именно государство владеет этими объектами», — напомнил глава Минкульта.

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С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью сооружений на территории Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Утром 30 марта священники УПЦ МП проводили в Лавре богослужение.

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Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.

Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинили власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».

Представители УПЦ МП вывозили имущество из Лавры, несмотря на заявления, что не собираются покидать территорию святыни. Церковь подала иск в суд к заповеднику Киево-Печерская лавра.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Александр Ткаченко Виктор Янукович Киево-Печерская Лавра Кабинет министров Украины УПЦ МП

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