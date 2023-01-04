Что произошло с Prozorro. В Минэкономики привели недостаточную аргументацию сомнительного решения — объясняет эксперт 4 января, 17:00 Киев во время отключения электроэнергии, 16 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министерство экономики Украины привело странное объяснение по постановлению Кабинета министров отменить аукционы в системе Prozorro до конца войны, рассказал Радио NV Андрей Боровик, исполнительный директор Transparency International Ukraine.

«Я тут сразу сделаю небольшое уточнение, что там настолько сложно было написано это постановление [Кабинета министров], что действительно в медиа многое разошлось, что до конца войны и еще 90 дней после не будет электронных аукционов на Prozorro. Здесь важно объяснить, для начала, что это действие не до конца войны, а на следующие 6 месяцев, то есть оно ограничено во времени», — сказал Боровик.

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Эксперт разъяснил, что решение правительства не означает проведения закупок из-за переговорной процедуры.

«Что означает отмена электронных аукционов? Фактически любой тендер в публичных закупках проходит в два этапа. Первый — это подача предложений к началу электронного аукциона, далее начинают три раунда электронного аукциона, в рамках которого в первом раунде: право давать свою ставку, свое предложение имеет тот, кто подал самое низкое предложение на первом этапе, о котором я говорил.

Так вот, отменили эти три раунда электронного аукциона. То есть все равно нужно подавать предложения и, грубо говоря, оно смотрится вот на раундовый аукцион, или «слепой» аукцион. Это не значит, что все закупки теперь будут производиться по переговорной процедуре, или для примера: я директор какого-то органа и привел своего кума и говорю «вот тебе контракт, будем с тобой работать». Нет, оно так не будет работать", — рассказал аналитик.

По словам Боровика, обоснование об отсутствии света для людей, которые готовы заработать миллионы гривен — звучит более чем сомнительно.

«Все равно остается первый этап, где подаются предложения. И Министерство экономики действительно обосновало это тем, что есть проблемы со светом. <...> Проблемы действительно существуют, но возникает логический вопрос: неужели те люди, которые хотят заработать несколько миллионов гривен, не могут найти возможности подключиться в необходимое время к интернету? Это выглядит сомнительно.

Вторая часть: проблемы с электроэнергией — хорошо, а на чем основан этот тезис о проблемах с электроэнергией для их участия? На том, что были жалобы от бизнеса, хорошо. Сколько этих жалоб было? От общего количества участников за определенный период времени. Мне недостаточно информации для этого обоснования. Решение, возможно, и разумное, но обоснования недостаточно", — резюмировал исполнительный директор Transparency International Ukraine.

Накануне Кабинет министров постановлением № 1495 до конца действия военного положения отменил аукционы в системе Prozorro. Тендеры будет выигрывать тот, кто подал наименьшую цену. Правительство объясняет это решение тем, что из-за регулярных отключений электроснабжения все участники торгов не имеют равноценного доступа к системе.

Следовательно, с 3 января открытые торги с особенностями будут временно проходить без аукциона.

«С начала массированных обстрелов нашей энергоинфраструктуры со стороны страны-террориста мы все чаще получали обращения от предпринимателей, которые не смогли принять участие в аукционе из-за отсутствия интернета», — отметила и.о. директора ГП Prozorro Наталья Шимко.

В Prozorro добавили, что несколько раз были вынуждены перенести дату проведения аукционов, однако в нынешних условиях это не системное решение проблемы и приводит к затягиванию торгов.

Также там добавили, что отказ от торгов — это лишь временное решение проблемы.

«Мы будем рады их вернуть, как только ситуация с нашей энергосистемой будет более стабильной и прогнозируемой», — добавили в Prozorro.

Отмечается, что при отсутствии аукционов в системе Prozorro и дальше будут проводиться конкурентные закупки. По словам Шимко, система будет автоматически определять наиболее экономичное выгодное предложение на основе цен, предоставленных поставщиками при подаче своего тендерного предложения.