Мелисса Баркер
Интуитивное питание. Как похудеть, ни в чем себе не отказывая
Андерс Аслунд
Как выборы повлияют на экономику Украины
Анастасия Леухина
Я боюсь, что закончится война
Мария Прус
10 фактов о дебатах. Как это происходит в США
Спецтема: Выборы президента Украины

Кабмин одобрил увольнение Степанова с поста главы Одесской ОГА

Сегодня, 13:04
632
Цей матеріал також доступний українською
Кабмин одобрил увольнение Степанова с поста главы Одесской ОГА - фото

oda.odessa.gov.ua

Максим Степанов

Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.

Об этом в среду заявил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук агентству Интерфакс-Украина

"Кабмин одобрил увольнение", - сказал Рябчук. 

Ранее на сайте президента Украины Петр Порошенко появился указ об отстранении от занимаемой должности главы Одесской ОГА Максима Степанова.

Другим указом Порошенко временно возложил исполнение обязанностей главы Одесской ОГА на первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

Сам же Степанов заявил, что  Порошенко вышел за пределы полномочий президента, определенных Конституцией и отказался считать себя уволенным, так как не было соответствующего распоряжения Кабмина.

Теги:   Одесская ОГА Кабмин

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Политика

Сегодня, 19:36

img
"Угроза существованию Украины". Порошенко - о том, что будет в случае его поражения на выборах
Политика

Сегодня, 17:54

img
Порошенко: Анализы нужно сдавать не в лаборатории гражданина РФ, который баллотировался в Госдуму
Бокс

Сегодня, 21:22

img
Скандальный британский боксер выразил готовность драться с Усиком

ТОП 3

Политика

Сегодня, 16:25

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
91256
Политика

Сегодня, 08:04

img
В штабе Порошенко объяснили идею билбордов с Путиным
26253
Политика

Сегодня, 12:00

img
НСК Олимпийский получил запросы от Порошенко и Зеленского на проведение дебатов
16935