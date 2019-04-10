Кабмин одобрил увольнение Степанова с поста главы Одесской ОГА Сегодня, 13:04 632 Цей матеріал також доступний українською oda.odessa.gov.ua Максим Степанов oda.odessa.gov.ua

Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.

Об этом в среду заявил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук агентству Интерфакс-Украина.



"Кабмин одобрил увольнение", - сказал Рябчук.

Ранее на сайте президента Украины Петр Порошенко появился указ об отстранении от занимаемой должности главы Одесской ОГА Максима Степанова.

Другим указом Порошенко временно возложил исполнение обязанностей главы Одесской ОГА на первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

Сам же Степанов заявил, что Порошенко вышел за пределы полномочий президента, определенных Конституцией и отказался считать себя уволенным, так как не было соответствующего распоряжения Кабмина.