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Кабмин одобрил увольнение Гордеева с поста главы Херсонской ОГА

Сегодня, 14:50
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Кабмин одобрил увольнение Гордеева с поста главы Херсонской ОГА - фото

Андрей Гордеев/Facebook

Кабмин одобрил увольнение Гордеева

Кабинет министров одобрил увольнение главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева согласно заявлению об отставке по собственному желанию.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук, сообщает Интерфакс-Украина.    

"Кабмин одобрил увольнение", - сказал он.

Напомним, 6 апреля Андрей Гордеев подал в отставку. 

Комментируя свое увольнение, Гордеев заявил, что принял решение об отставке из-за того, что не хочет "нарушать покой государства".

Отец активистки Катерины Гандзюк считает Гордеева причастным к ее убийству. Он говорил об этом 28 января на заседании парламентской временной следственной комиссии.

Сам Гордеев заявлял о своей непричастности к убийству и утверждал, что такое заявление о является ничем иным как "провокацией нечистых людей", которые используют Виктора Гандзюка для своих "политических манипуляций".

Гордеев на данный момент официально не является подозреваемым в причастности к убийству.

Теги:   Херсонская область Андрей Гордеев Кабмин

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