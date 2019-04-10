Кабмин одобрил увольнение Гордеева с поста главы Херсонской ОГА
Кабинет министров одобрил увольнение главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева согласно заявлению об отставке по собственному желанию.
Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук, сообщает
Интерфакс-Украина.
"Кабмин одобрил увольнение", - сказал он.
Напомним, 6 апреля Андрей Гордеев подал в отставку.
Комментируя свое увольнение, Гордеев заявил, что принял решение об отставке из-за того, что не хочет "нарушать покой государства".
Отец активистки Катерины Гандзюк считает Гордеева причастным к ее убийству. Он говорил об этом 28 января на заседании парламентской временной следственной комиссии.
Сам Гордеев заявлял о своей непричастности к убийству и утверждал, что такое заявление о является ничем иным как "провокацией нечистых людей", которые используют Виктора Гандзюка для своих "политических манипуляций".
Гордеев на данный момент официально не является подозреваемым в причастности к убийству.