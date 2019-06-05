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Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА

Вчера, 14:58
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Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА - фото

РБК-Украина

Кабмин намерен уволить 13 глав ОГА

Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав областных государственных администраций.

Как заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, который есть в распоряжении агентства, Кабмин одобрил увольнение с занимаемых должностей Александра Савченко (глава Волынской ОГА), Александра Куця (глава Донецкой ОГА), Геннадия Москаля (глава Закарпатской ОГА), Константина Брыля (глава Запорожской ОГА), Олега Гончарука (глава Ивано-Франковской ОГА), Александра Терещука (глава Киевской ОГА), Сергея Кузьменко (глава Кировоградской ОГА), Олега Синютки (глава Львовской ОГА), Алексея Савченко (глава Николаевской ОГА), Николая Клочко (глава Сумской ОГА), Степана Барны (глава Тернопольской ОГА), Вадима Лозового (глава Хмельницкой ОГА), Александра Мисника (глава Черниговской ОГА).

Теги:   Кабмин

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