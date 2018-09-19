Кабмин одобрил соглашение с Грузией о поездках по ID-паспортам

Украинцы смогут ездить в Грузию по внутренним ID-паспортами

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Грузией о поездках по внутренним паспортам в форме ID-карт для граждан обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие документы.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.

Сейчас между странами действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года, которое, в частности, освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.

Ожидается, что имплементация соглашения о поездках по ID-картам приведет к росту поступлений в государственный и местные бюджеты благодаря увеличению числа туристов.

Напомним, в конце августа Украина и Грузия согласовали текст соглашения о взаимных поездках по внутренним паспортам.