Вместо Ткаченко. Кабмин назначил и. о. министра культуры Ростислава Карандеева 28 июля, 16:27 Ростислав Карандеев стал и.о. министра культуры (Фото:МКИП)

Кабмин назначил временно исполняющего обязанности министра культуры и информполитики вместо отправленного в отставку Александра Ткаченко. Им стал первый заместитель Ткаченко Ростислав Карандеев.



Соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 28 июля.

20 июля президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру с просьбой рассмотреть замену министра культуры Александра Ткаченко на фоне скандала о выделении 33 млн бюджетных средств на съемку сериала и более 500 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора.

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Ткаченко в тот же вечер сообщил, что написал заявление об увольнении и сделал это якобы еще до обращения Зеленского.

27 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Ткаченко с должности главы Минкульта. Решение поддержал 321 депутат.

Нардеп Алексей Гончаренко писал, что на должность министра культуры рассматривают директора Мыстецкого арсенала Олесю Островскую-Люту.

В то же время Украинская правда со ссылкой на источники писала, что потенциальных кандидатов Кабмин и Верховная Рада не имеют и министерство возглавит первый заместитель Ткаченко Ростислав Карандеев.

Карандеев стал заместителем министра культуры еще в 2015 году при министре Евгении Нищуке и с тех пор работает на этой должности. Был депутатом Киевсовета II, III и IV созывов, работал в министерстве по делам семьи, молодежи и спорта. В феврале-июле 2020-го был советником руководителя Офиса президента.