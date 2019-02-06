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Кабмин назначил нового и.о. министра агрополитики

Сегодня, 13:16
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Ольга Трофимцева via Facebook

До назначения Трофимцева была заместителем министра по вопросам евроинтеграции

В среду, 6 февраля, Кабмин назначил и.о. министра аграрной политики Ольгу Трофимцеву. 

Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства, пишет Интерфакс-Украина.

До назначения Трофимцева занимала пост заместителя министра по вопросам европейской интеграции в профильном министерстве.

На посту и.о. министра она заменила Максима Мартынюка, его Кабмин уволил с должности.

Напомним, 22 ноября 2018 года Верховная Рада уволила министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового. Он подал в отставку 23 мая 2017 года.

Теги:   Кабмин Министр аграрии Министерство аграрной политики

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