Кабмин назначил Дейнегу и Шевченко заместителями министра обороны 21 февраля, 16:21 Виталий Дейнега, Андрей Шевченко, Александр Павлюк (Фото:Александр Медведев / NV, Andriy Shevchenko via Facebook, Киевская ОВА)

Кабинет министров во вторник, 21 февраля, назначил основателя фонда Повернись живим Виталия Дейнегу и бывшего посла в Канаде Андрея Шевченко заместителями министра обороны Алексея Резникова, сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Дейнега стал заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, Шевченко — заместителем по вопросам евроинтеграции.

Ранее министр обороны Алексей Резников пригласил на должности своих заместителей Виталия Дейнегу, Андрея Шевченко и командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка.



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14 февраля Кабмин назначил Павлюка первым замминистра обороны.



До этого появилась информация о возможной отставке самого Резникова — на фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.



5 февраля СМИ написали, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.



15 февраля Резников рассказал, что по решению президента останется в должности министра.

