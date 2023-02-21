Кабмин назначил Дейнегу и Шевченко заместителями министра обороны

21 февраля, 16:21
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Виталий Дейнега, Андрей Шевченко, Александр Павлюк (Фото:Александр Медведев / NV, Andriy Shevchenko via Facebook, Киевская ОВА)

Виталий Дейнега, Андрей Шевченко, Александр Павлюк (Фото:Александр Медведев / NV, Andriy Shevchenko via Facebook, Киевская ОВА)

Кабинет министров во вторник, 21 февраля, назначил основателя фонда Повернись живим Виталия Дейнегу и бывшего посла в Канаде Андрея Шевченко заместителями министра обороны Алексея Резникова, сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Дейнега стал заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, Шевченко — заместителем по вопросам евроинтеграции.

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Ранее министр обороны Алексей Резников пригласил на должности своих заместителей Виталия Дейнегу, Андрея Шевченко и командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка.

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Слева направо: Виталий Дейнега, Андрей Шевченко, Александр Павлюк (Фото:Александр Медведев / NV, Andriy Shevchenko via Facebook, Киевская ОВА) Волонтер, дипломат и военный. Главное о Виталии Дейнеге, Андрее Шевченко и Александре Павлюке, которые должны стать заместителями Резникова

14 февраля Кабмин назначил Павлюка первым замминистра обороны.

До этого появилась информация о возможной отставке самого Резникова — на фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

5 февраля СМИ написали, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

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15 февраля Резников рассказал, что по решению президента останется в должности министра.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Андрей Шевченко Министерство обороны Украины Кабинет министров Украины Вернись живым Кадровые перестановки Виталий Дейнега

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