Кабмин инициировал дополнительные меры безопасности в общественных местах 3 января, 18:48 Правительство намерено усилить меры безопасности в общественных местах (Фото:Денис Шмыгаль/Telegram)

Кабмин инициировал усиление мер безопасности в общественных местах. Будут устанавливаться дополнительные средства проверки — рамки и сканеры.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

«Мы ведем войну с циничным и коварным врагом. Для него жертвы среди мирного населения такие же желанные, как и среди военных», — сказал он.

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Шмыгаль отметил, что правительство намерено усилить меры безопасности в общественных местах.

«Мы также будем устанавливать дополнительные средства проверки в общественных местах — рамки и сканеры. В условиях борьбы с настоящим террористом — это также неотъемлемая мера», — подчеркнул глава правительства.