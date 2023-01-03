Кабмин инициировал дополнительные меры безопасности в общественных местах

3 января, 18:48
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Правительство намерено усилить меры безопасности в общественных местах (Фото:Денис Шмыгаль/Telegram)

Правительство намерено усилить меры безопасности в общественных местах (Фото:Денис Шмыгаль/Telegram)

Кабмин инициировал усиление мер безопасности в общественных местах. Будут устанавливаться дополнительные средства проверки — рамки и сканеры.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

«Мы ведем войну с циничным и коварным врагом. Для него жертвы среди мирного населения такие же желанные, как и среди военных», — сказал он.

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Шмыгаль отметил, что правительство намерено усилить меры безопасности в общественных местах.

«Мы также будем устанавливать дополнительные средства проверки в общественных местах — рамки и сканеры. В условиях борьбы с настоящим террористом — это также неотъемлемая мера», — подчеркнул глава правительства.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Кабинет министров Украины Войска РФ Меры безопасности

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