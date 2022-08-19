«Калевипоэг вступает в бой»: к подготовке украинских военных в Великобритании присоединилась еще одна страна 19 августа, 13:26 За год программу подготовки в Великобритании должны пройти более 20 тысяч украинских военных (Фото:Sky News)

К программе подготовкиукраинских военнослужащих, организованной в Великобритании, присоединилась уже восьмая страна.

Об этом в пятницу, 19 августа, сообщил у себя в Twitter министр обороны Алексей Резников.

По его словам, в подготовке бойцов ВСУ примут участие военные специалисты из Эстонии.

Видео дня

Читайте также: Эстония перестала впускать российских туристов с выданными ею шенгенскими визами

«Калевипоэг (воин-великан из эстонского героического эпоса) вступает в бой!.. Эстонские военнослужащие присоединятся к британской программе обучения наших солдат. Спасибо министерству обороны Эстонии и его главе Ханно Певкуру. Да здравствует Эстония!», — написал Резников.

Он также добавил, что, помимо этого, эстонские власти предоставят украинской армии еще больше военной помощи, в частности, минометы, противотанковое вооружение и полевой госпиталь (в сотрудничестве с Германией).

Ранее к программе подготовки украинских военных в Великобритании присоединились Канада, Финляндия, Швеция, Норвегия, Новая Зеландия и Дания.

За период с 2015 по 2022 год в рамках учебно-тренировочной операции ORBITAL были подготовлены уже 22 тысячи украинских военных.

Кроме того, премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил об отдельной программе для бойцов ВСУ, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.