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К партии Голос присоединились антикоррупционная активистка и соосновательница Восток-SOS

Сегодня, 19:12
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К партии Голос присоединились антикоррупционная активистка и соосновательница Восток-SOS - фото

НВ/Кристина Бердинских

Голос проводит съезд партии

К партии украинского музыканта Святослава Вакарчука Голос присоединились член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова и соосновательница волонтерской инициативы Восток-SOS Александра Дворецкая.

«Я решила, что это классный шанс пытаться что-то делать изнутри, а не только подталкивать власть к определенным изменениям». — пояснила свое решение Устинова в комментарии НВ.

Она отметила, что еще не знает свое место в списке.

В свою очередь, Дворецкая написала о своем решении присоединиться к Голосу в Facebook.

Она подчеркнула, что попытается быть голосом оккупированных территорий.

«Для меня этот поход на выборы — попытка взять на себя новую сложную ответственность. Люди с оккупированных территорий не могут иметь громкий проукраинской голос, потому что за выражение своего мнения они попадают за решетку, на подвал или просто исчезают бесследно. Именно поэтому голоса, которые мы слышим в российских медиа, чаще всего „довольны“ существующим положением вещей. Поэтому я и еще несколько членов команды попытаются быть голосом оккупированных территорий», — пояснила она.

Напомним, 16 мая Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую».

Возглавит список партии сам Вакарчук.

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Теги:   Досрочные выборы в ВР Голос Александра Устинова Святослав Вакарчук

Спецтема   Выборы в Раду

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