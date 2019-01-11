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На сегодняшний день госслужащими подано около 3,4 тысяч ежегодных деклараций за 2018 год - глава НАПК

Сегодня, 13:44
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Александр Мангул рассказал о поданных декларациях

К настоящему моменту государственными служащими подано около 3,4 тысяч ежегодных деклараций в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщил в интервью Радио НВ глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул.

"1 января начался новый этап декларирования. Все должностные лица, которые являются субъектами Закона о предотвращении коррупции, должны подать ежегодную декларацию до 1 апреля этого года за 2018 год. По состоянию на сегодняшний день подано около 3400 ежегодных деклараций", - сообщил он.

Напомним, в декабре 2018 Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд 59 админпротоколов. В Нацполицию, НАБУ и прокуратуру – 37 заключений о выявленных признаках уголовных правонарушений.

Полную версию интервью с Александром Мангулом слушайте в эфире Радио НВ сегодня в 20:00

Теги:   Александр Мангул Радио НВ НАПК Декларация

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