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К испытанию готовы: под Администрацией президента появилась велостанция

14 июня, 20:32
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К испытанию готовы: под Администрацией президента появилась велостанция - фото

АП

Возле АП появились велосипеды

Под зданием Администрации президента появилась велостанция европейской сети nextbike.

Об этом сообщает пресс-служа АП в Twitter.

Станцию установили в пятницу, 14 июня.

В АП отметили, что этот проект работает уже более чем в 200 городах 25 стран мира, а в Украину пришел в августе 2018 года.

Ранее заместитель главы АП, создатель сериала Слуга народа Юрий Костюк заявил, что считает несвоевременной возможность передвижения президента на велосипеде.

Теги:   Велосипед Администрация президента Украины

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