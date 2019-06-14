К испытанию готовы: под Администрацией президента появилась велостанция
14 июня, 20:32
Под зданием Администрации президента появилась велостанция европейской сети nextbike.
Об этом сообщает пресс-служа АП в Twitter.
Станцию установили в пятницу, 14 июня.
В АП отметили, что этот проект работает уже более чем в 200 городах 25 стран мира, а в Украину пришел в августе 2018 года.
Ранее заместитель главы АП, создатель сериала Слуга народа Юрий Костюк заявил, что считает несвоевременной возможность передвижения президента на велосипеде.