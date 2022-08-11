«Меньше вопросов к СБУ не стало». Мы так и не получили объяснений причин кадровых перестановок в службе — Рахманин 11 августа, 15:29 Эксклюзив НВ Сергей Рахманин (Фото:Наталия Кравчук / НВ)

Сергей Рахманин, нардеп, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, рассказал Радио НВ, как кадровые перестановки в рядах Службы безопасности Украины не уменьшили количество вопросов к работе самой структуры.

Ранее люстрированный глава Херсонской ОВА

«Для меня это назначение абсолютно странно, и его логика мне пока непонятна, я бы с удовольствием внес бы ясность в этот вопрос, но у меня никакой информации нет. У меня так же, как и у большого количества граждан, есть вопросы относительно логики этого назначения и личности самого господина Янушевича. Почему президент сделал именно такое кадровое назначение? Мне неизвестно», — считает он.

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Нардеп добавляет, что к назначениям в ОВА во время войны следует относиться гораздо более взвешенно и не допускать кандидатур лиц, к которым ранее возникали вопросы.

«Я думаю, что на самом деле, если речь идет о назначении руководителя военной администрации в области, которая частично оккупирована — это человек, который должен в первую очередь заботиться о правах граждан, страдающих от оккупации. То есть это все логично, несмотря на то, что эта территория временно оккупирована — Украина сохраняет свой суверенитет над этим регионом. Поэтому этот человек должен быть в контексте того, что происходит на этой территории, этот человек должен обеспечивать права и потребности граждан, которые вынуждены были [спасаться] в другие регионы. Справится ли со своими человеческими качествами Янушевич, у меня большой вопрос. Но вопрос еще и в другом: во время войны назначать на должность человека, к которому есть вопросы по его биографии, его связям — ну, наверное, надо было очень взвешенно подходить к подобному кадровому решению. Почему эти вопросы остались без ответа? Это вопрос к президенту», — сказал Рахманин.

К тому же, по мнению члена комитета ВР по нацбезопасности, на фоне слухов о вероятности отставки правительства весной следующего года — назначение Янушевича главой Херсонской ОВА не следует рассматривать как попытку «очистки» карьерного прошлого.

«Маловероятно, что такая должность дает даже какой-нибудь теоретический плацдарм для того, чтобы быть „номинированным“ на должность в правительстве. На самом деле, для того, чтобы занимать должность в правительстве, совершенно не важно занимать какую-нибудь промежуточную должность. Если вы посмотрите на логику кадровых назначений, то иногда людей, без обид, берут ниоткуда, и это не мешает им занимать должности министров или заместителей. Поэтому я не думаю, что это что-то добавляет к биографии Янушевича. Я уже не говорю о том, что для подавляющего большинства людей эта фамилия абсолютно ничего не говорила и соответствующей потребности „отбелиться“ никакой нет. Если будет необходимость, если его захотят вносить и если правительство и Верховная Рада с этим соглашаются, то понятно, что он может быть назначен. Но насколько уместно такое назначение — это уже возникают вопросы», — рассказал он.

Добавим, что по данным издания «Зеркало недели», новый глава Херсонской ОВА был люстрирован в 2014 году, а к тому времени пользовался особым доверием бывшего премьера Николая Азарова, имел очень тесные дружеские отношения с его сыном — Алексеем.

Запоздавшие кадровые решения в СБУ

«Эта работа должна быть проведена, потому что это требование законодательства. Если по статье дисциплинарного устава освобождают от должности человека, то расследование должно быть проведено. Вопрос в том, будут ли обнародованы результаты этого расследования. Но я думаю, что нет. Почему? Потому что это чувствительная информация и во время войны это может нанести ущерб национальной безопасности, и поэтому она может быть засекречена. Совершенно логично было бы предположить, что если уже применяют такую норму дисциплинарного устава для увольнения, что есть основания для такого решения. У меня возникло несколько вопросов. Первый: почему это [произошло] только сейчас? Потому что, к сожалению, вопросы к Службе безопасности возникали с самого начала войны. В частности, к выполнению ее основной функции — контрразведывательной».

«Я напомню, что Службу безопасности пытались реформировать пару лет уже, если не больше. Соответствующий законопроект так и не может быть проголосован в Верховной Раде, потому что разные отношения были к тому, чем должна заниматься СБУ, сама Служба безопасности была против реформирования (они приводили свои аргументы). СБУ занимается разными функциями, в том числе борьбой с коррупцией, с организованной преступностью, экономическими преступлениями. То есть теми вещами, которыми обычно классические спецслужбы не занимаются. Но даже при наличии таких побочных функций основная ее деятельность — контрразведывательная деятельность, защита государственной безопасности, контрразведывательное обеспечение военных. И вопросы к тому, насколько добросовестно СБУ выполняло функции, возникали с первого дня войны. Собственно, они возникали до войны, но сейчас стали очевидными», — считает Рахманин.

К тому же нардеп отметил отсутствие официальной мотивации принятых кадровых решений и почему именно в тот период времени, когда это было сделано.

«И потому было бы логично, если бы обновление в составе СБУ, а я напомню, что изменения касались не только главы, а там сменили руководителей главков, появился новый глава военной контрразведки. У меня вопрос, который первым возник особенно естественно и логично: почему это произошло почти через полгода после начала войны? И второй вопрос: вопроса мотивирования как такового не было. То есть, мы не услышали отчет Баканова на заседании Верховной Рады, на заседании профильного комитета, где мы голосовали за проекты постановлений. Никаких объяснений, почему это произошло и почему это произошло именно сейчас — мы не услышали. Поэтому я думаю, что вопросов меньше не стало, и, к сожалению, у меня большие сомнения, что ответы на эти вопросы мы услышим в ближайшее время», — резюмировал член комитета ВР.

19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Соответствующее решение было поддержано 265 народными депутатами. Днем ранее президент назначил временно исполнять обязанности главы СБУ первого заместителя главы ведомства Василия Малюка.

НВ писал, что известно о новом руководителе спецслужбы.



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