К Дню соборности Украины в мире проходят акции против Путина и ЧМ-2018

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России

Чемпионат мира по футболу-2018 в России

Украинская диаспора в Австралии первой провела протест в рамках всемирной акции Останови Путина, приуроченной к Дню Соборности Украины, который отмечают 22 января, сообщает Укринформ.

Участники митинга в центре Сиднея Отфутболь диктатора – останови Путина хотят привлечь внимание мирового сообщества к войне в Донбассе и призывают к бойкоту Чемпионата мира по футболу в России. Планируется, что антипутинские акции будут проходить в течение следующей недели по всей Австралии.

Аналогичная акция протеста Останови Путина, останови войну прошла на Староместской площади в столице Чехии, сообщает Радио Свобода. Участники протеста в Праге также призывают бойкотировать футбольный чемпионат в России.

Это форма противостояния вранью и большому количеству неправдивой информации в чешских СМИ, интернете и чешскоязычной среде,” - сообщила организатор акции Катерина Скрипник.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В ЧМ-2018 примут участие 32 сборные.

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