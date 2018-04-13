Юлия Тимошенко: Я не приму закон об импичменте, если стану президентом

Тимошенко считает, что закон про импичмент в любом случае будет "игрой политиков"

Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко не намерена принимать закон об импичменте в случае избрания ее президентом Украины.

Об этом она сообщила в эфире Радио НВ.

"Какой бы закон про импичмент не был принят — это исключительно игра политиков", — прокомментировала она свое решение.

Тимошенко отметила, что процедура импичмента, которая заложена в Конституции, в принципе не может быть осуществлена ни одним главой государства из-за особенностей ее составления с участием президента Украины, при котором она составлялась (действующая Конституция Украины была составлена в 1996 году, когда действующим президентом страны был Леонид Кучам - прим. Ред.).

Напомним, что ранее лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко прокомментировала занимаемое ею первое место в рейтинге политиков-популистов по версии журнала Новое Время и VoxUkraine, назвав его "манипулирующим сознанием".