Йованович: Политика США по Крыму неизменна

Посол США в Украине Мари Йованович заявила об отсутствии изменений в американской политике в вопросе Крыма.

Об этом дипломат заявила в ходе дискуссии на Киевском форуме по безопасности "Чего стоит ожидать от саммита НАТО-2018?".

"Американская политика относительно Крыма является неизменной: мы рассматриваем Крым как часть Украины и никаких изменений не предвидится в этой политике", - цитирует Йованович Интерфакс-Украина.

Посол также напомнила, что США предоставляют Украине значительный объем помощи в различных вопросах, в частности, в сфере безопасности.

Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства.

Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.