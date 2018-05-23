Языковой вопрос не актуален. Украинцы назвали главные проблемы страны

50% украинцев совсем не одобряют деятельность президента Петра Порошенко. Уровень доверия к нему снизился. Правительство Владимира Гройсмана наоборот немного улучшило результат, теперь только 43% опрошенных негативно оценивают его работу. Совсем не одобряют деятельность парламента более 60% граждан. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Менее 10% украинцев считают судебную систему страны политически независимой

Противоположной точки зрения придерживаются соответственно 80% граждан. Половина респондентов одобряют санкции против руководства государства в случае, если Украина не будет проводить антикоррупционных реформ.

Каждый пятый опрошенный выступил за прекращение кредитования МВФ. Чуть меньше 20% - за сокращение международной помощи Украине.

Смотрите также

Более трети респондентов считают, что местная власть делает недостаточно для реформирования медицинских учреждений. 36% украинцев утверждают, что экономическое положение в государстве намного ухудшилось за последние 12 месяцев.

Главная проблема украинцев

Среди основных проблем государства украинцы назвали военные действия на Донбассе и коррупцию.

Отношение граждан к правительству Гройсмана несколько улучшилось из-за повышения минимальной заработной платы

Также их волнует рост тарифов и конфликт на Востоке. В то же время статус русского языка и вопрос газа РФ мало волнуют граждан Украины.

Главной проблемой украинцы лично для себя считают рост цен.

Исследование проводилось во второй половине марта. Было опрошено более 2 тыс. граждан по всей Украине, за исключением неподконтрольных территорий. Допустимая погрешность не превышает 2%.

Такие данные обнародовала Социологическая группа Рейтинг, которая провела опрос по заказу Международного республиканского института. В рамках опроса респонденты также выбрали политическу партию, которую готовы поддержать на предстоящих выборах в парламент.

Какие партии могут пройти в парламент на выборах 2019

Батькивщина, Оппозиционный блок, Блок Петра Порошенко Солидарность, Гражданская позиция и Радикальная партия могут преодолеть проходной барьер на парламентских выборах.

Согласно опросу, наибольшую поддержку получает Батькивщина - 9%, Оппозиционный блок, БПП и Гражданская позиция имеют одинаковый результат - по 7%. Радикальная партия набрала 5%. Партия Владимира Зеленского Слуга народа, а также Свобода набрали 4% и 3% соответственно, немного не дотянув до необходимой планки. Если учитывать только тех респондентов, которые выразили намерение голосовать, то проходной барьер также преодолевают Самопомич и партия За життя.

Три четверти украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, и такая тенденция сохраняется уже несколько месяцев подряд, заявил заместитель председателя социологической группы Рейтинг Любомир Мысив.

Главной проблемой украинцы лично для себя считают рост цен Он добавил, что негативная оценка работы власти связана с военными действиями, а также нестабильной экономической ситуацией. Эксперт отметил, что в связи с коррупционными скандалами Петр Порошенко больше не занимает лидирующую позицию в президентском рейтинге.

"Этот опрос только подтвердил, что является негативный тренд в восприятии действующей власти и направления развития страны. Три четверти граждан говорят о том, что страна движется в неправильном направлении. И это тренд уже сохраняется в течение нескольких месяцев. Причин этому несколько. Они связаны и с войной, и с социально-экономическими проблемами, и, опять же, с коррупционными скандалами, которые мы имеем с начала года. Это сказывается и на власти", - отметил социолог.

Однако, по словам Мысива, накануне выборов политики ищут новые темы, чтобы привлечь внимание электората. Вероятно, вопрос создания автокефальной церкви в Украине может затмить социально-экономические проблемы, предположил эксперт.

Предвыборные обещания - залог успешной кампании

Поскольку население обеспокоено высокими тарифами и вооруженным конфликтом на востоке страны, политики во время предвыборных соревнований следующего года будут делать ставку на решение этих проблем.

Каждый 5 опрошенный выступил за прекращение кредитования МВФ

Об этом рассказал директор Института социально-политического проектирования Диалог Андрей Миселюк.

"Политики будут отталкиваться в своей кампании от тех вещей, которые людям ближе. Конечно, будут предложения по урегулированию конфликта на Донбассе - новые мирные планы. С учетом того, что после мирного плана Порошенко никаких других предложений не было. Что касается тарифов - мы уже видели, что отдельные оппозиционные силы, в частности Юлия Тимошенко, пытались устраивать массовые акции при повышении тарифов полтора года назад, но тогда не получилось. Возможно, сейчас будет ремейк этой темы тоже", - подчеркнул Миселюк.

Эксперт отметил, что такие вопросы, как нехватка газа, сейчас мало волнуют рядовых граждан, поскольку они не очень хорошо представляют, как происходят поставки голубого топлива и как на них можно повлиять.

По словам Миселюка, некоторые оппозиционные силы будут продолжать спекулировать на вопросе статуса русского языка, однако в связи с экономическим кризисом он больше не является актуальным. Миселюк подчеркнул, что к нему уже невозможно искусственно привлечь внимание, как это раньше делали политики.

Формула успеха Гройсмана

Отношение граждан к правительству Гройсмана несколько улучшилось из-за повышения минимальной заработной платы. Такое мнение высказал политолог Евгений Магда.

"Президент, как и вся система власти, действуют в ситуации кризисной, в ситуации гибридного противостояния с Россией. Было бы странно, если бы действия властей вызвали исключительно положительные оценки. Власти в целом, независимо от рейтингов, не хватает стратегических коммуникаций. Наша власть не говорит одним голосом по той простой причине, что у нее не сформулированы национальные интересы", - заявил политолог.

Магда добавил, что недовольство работой Верховной Рады, вероятно, приведет к существенному обновлению ее состава после парламентских выборов, а также прихода к власти новых партий. В общем низкий уровень доверия к власти эксперт связывает с отсутствием стратегических коммуникаций с населением, четко сформулированной национальной идеи, а также с тем, что во многих власть имущих бизнес-интересы преобладают над национальными.

Общественные активисты

По результатам национального опроса, проведенного организацией Пакт (Pact), почти половина украинцев хотели бы принять участие в общественном активизме. В то же время, граждане, которые никогда не были активистами, называют нехватку времени и мотивации основными препятствиями к содействованию.

Общественный активизм более распространенным среди людей со средним и высшим среднего уровнем дохода, высшим образованием и тех, кто проживает в более урбанизированной среде. Было также обнаружено, что люди среднего и старшего возраста чаще становятся активистами.